Laura Prieto reveló insólito suceso que vivió en su hogar: “Una cosa muy extraña”

Un particular suceso reveló este jueves Laura Prieto, quien en “Me Late”, y mientras el panel comentaba respecto de las experiencias paranormales que ha vivido Benjamín Vicuña, aseguró haber experimentado un evento muy extraño en su hogar.

Fue cuando el animador del programa de TV+, Daniel Fuenzalida, preguntó si a alguno de sus colegas del panel lo “han penado”, que la uruguaya recordó el particular episodio que le sucedió hace un par de días.

“A mi no me han penado, pero sí me pasó hace unos días una cosa muy extraña”, señaló Laura.

“Que me aparecieron muchas lombrices de tierra en mi baño. En el baño, por todos lados, eran como 10 lombrices”, prosiguió la panelista de “Me Late”, quien dijo haber quedado sorprendida, precisamente porque el ambiente de esos insectos no son los lugares húmedos.

Las dudas de Laura Prieto

“Es muy raro, porque las lombrices de tierra no están en el baño, no buscan la humedad”, insistió, al tiempo que su compañero del programa, Francisco Halzinski le sugería que por ahí el extraño fenómeno podría tener relación con algún “trabajo” en su contra.

La teoría de su colega, junto a lo dicho por Andrés Caniulef, quien le explicó a Laura que bien podría haber sido una “señal de algo, de alguna energía que en el fondo esté ahí llevándola”, fue reafirmada por la uruguaya, quien al finalizar reconoció que lo sucedido en su hogar pudo tener relación con algún “envidioso, por ahí. Me tienen envidia”.

Cabe recordar que Vicuña contó en un par de programas de espectáculos argentinos de una impactante experiencia paranormal que vivió en la época en que estaba en pareja con Carolina “Pampita” Ardohain.

En esa ocasión, el actor chileno señaló que se fue a vivir con Pampita y sus primeros hijos a una casa en Buenos Aires donde se encontró con fantasmas.

“Me persiguen los fantasmas. Tuve una casa que tenía apariciones, canillas (llaves) que se abrían, perritos que ladraban a la nada, me miraban con cara de desesperación y se tiraban a la pileta”, fue parte del espeluznante relato del actor chileno, quien finalmente tuvo que dejar aterrado esa casa.