Maura Rivera fascinada con Inglaterra: “Me encanta la buena onda de los británicos”

Maura Rivera se encuentra en Inglaterra acompañando a su marido, Mark González, quien jugará un partido a beneficencia entre el Manchester United y el Liverpool, el cual contará con figuras retiradas de ambos equipos, o sea, leyendas en palabras de la bailarina. En una entrevista con LUN, ella mencionó sus lugares favoritos del país inglés.

A Maura le encantó el país y la simpatía de los residentes, “Lo que más me gusta de la ciudad es el orden, la limpieza y la conciencia ambiental, pero también la generosidad y la buena onda de los británicos”. A pesar de esto, la exchica Rojo confesó que no le pega mucho al inglés, “yo hablo poco y nada de inglés, pero Mark es sudafricano y su primer idioma fue el inglés hasta los 11 años, y ese inglés es bien parecido al británico”, agregó.

De los lugares que visitó, primero destacó “The Beatles Store”, una banda que le gusta muchísimo, especialmente el miembro George Harrison. A la influencer le encantó el museo porque contaban las historias de muchas canciones de The Beatles, cómo se formó la banda y un rincón dedicado a cada integrante del cuarteto. Hasta le pasó el gusto a su marido, quien admitió que antes no escuchaba al grupo, pero ahora forman parte de su día a día y sus playlists.

Su viaje no terminó ahí, fueron a diversas tiendas como “Liverpool Pictures”, llena de fotos, pinturas y esculturas, como también a la juguetería “Wonderland”, donde la última vez que había ido le llevó juguetes a sus hijos. Para la hora de la comida, fueron a “Rose’s Thai”, donde sirven comida vegetariana y tapas, todo por 51 lucas para tres personas.