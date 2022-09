“Me harás mucha falta”: Pinilla dedicó emotivo adiós a Karen Doggenweiler al confirmar su salida de TVN

Luego del sorpresivo anuncio que esta mañana hizo Karen Doggenweiler en sus redes sociales, donde confirmó que luego de poco más de tres décadas dejaría TVN, el mundo del espectáculo quedó en shock.

Y es que pese a lo innumerables rumores de programas faranduleros que por años dieron a Karen fuera del canal público, la animadora se mantuvo inalterable en la señal televisiva. Con pocos, pero efectivos espacios, donde reafirmó su popularidad frente a la audiencia.

Sin embargo, el nuevo renacer de Doggenweiler en TVN llegó de la mano de un inesperado partner. Uno que llegó desde las canchas de fútbol para ganar relevancia bajo el alero de la comunicadora.

Mauricio Pinilla, cuya carrera televisiva fue meteórica, en parte, por el cobijo que le dio Doggenweiler para convertirlos en la dupla más atractiva del canal.

Por eso es que luego del anuncio de Karen muchos seguidores de la periodista y el retirado futbolista estaban pendientes de lo que diría Pinilla en el adiós de Doggenweiler.

El homenaje de Mauricio Pinilla

Algo que llegó esta tarde, a pocas horas del anuncio de la animadora.

“La vida ha puesto en mi camino a muchísima gente maravillosa. ¡Pero tú eres la número 1!”, publicó el rostro de TVN en su cuenta de Instagram, plataforma en la que compartió una decena de postales junto a su compañera televisiva y el reconocimiento por “todo” lo que la periodista le enseñó en este tiempo al comentarista deportivo.

“No tengo palabras para agradecerte todo lo que me enseñaste y todo el tiempo que me dedicaste. Siento un vacío en mi corazón, tengo pena y mucha pero te mereces ¡lo mejor del mundo! Amiga hermosa, sigue deleitando con tu talento, humildad, generosidad, profesionalismo y sigue siendo esa mujer maravillosa que donde pasa deja huella. ¡Te amo, te amo, te amo! Me harás mucha falta @karendtv. GRACIAS”.

Mauricio Pinilla y Karen Doggenweiler. Fuente: Instagram @pinigol9.