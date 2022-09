“Miénteme”: Así se hizo la comedia argentino-chilena con Benjamín Vicuña y Leonor Varela

“Miénteme” es una comedia que acaba de debutar en Prime Video, pero su rodaje tuvo factores de drama. Porque la producción que tiene a Benjamín Vicuña y Leonor Varela, además de Florencia Peña y Lucas Akoskin en roles protagónicos, fue medio del infierno. Y, de cierta manera, eso fue literal. Porque la cinta del director Sebastián Schindel que también tiene a Coca Guazzini en el elenco se rodó durante una brutal ola de calor en Buenos Aires. Para empeorar las cosas, el trabajo se hizo durante una de los más grandes peaks de contagios de coronavirus en Argentina. Y eso obligó a que se frenaran las grabaciones, porque Varela y Akoskin terminaron con covid-19.

Pero nada de esos dramas se notan al ver esta comedia romántica que muestra cómo Bárbara (Peña) -una mujer con un historial de desastres amorosos- conoce al encantador Julián (Vicuña) cuando se lo presentan Eva (Varela) y Matías (Akoskin). Porque aunque este matrimonio que está en crisis, tiene la mejor de las intenciones, Julián resulta ser un impostar. Y, claro, la pareja no encuentra nada mejor que jugar a los detectives para intentar desenmascararlo y salvar a su amiga. Con esto, empiezan los graciosos desencuentros, algo que se vuelve más llamativo con este elenco argentino y chileno por los guiños a las distintas culturas.

Vicuña destaca que el proyecto, que tiene a Akoksin de productor y principal gestor, es “una coproducción no sólo de recursos y financiamiento, sino que se entiende y se disfruta en dos países. Es un guión escrito entre dos países, con productoras de ambos países, con elenco y una historia compartida, incluso con guiños argumentales”.

“Cuando surgió la idea de la película, siempre se pensó en dos parejas mixtas de argentinos y chilenos. Incluso, en un momento la idea era filmarla en Santiago, pero se hizo en Buenos Aires. Podría haberse hecho en cualquiera de los dos lados y hay un diálogo con la realidad, porque Leonor y Lucas son una pareja de argentino y chilena. Y Benjamín tiene dos exmujeres argentinas: eso no está en la película, pero el espectador no va a poder no relacionarlo”, dice el director.

Varela cuenta que, tal como para el realizador, es su primera aproximación al género. “Por suerte, teníamos a Benjamín y Flor, que habían incursionado en la comedia mucho más que nosotros”, dice la actriz y destaca que, junto a la coach Moira Miller, tuvieron dos semanas de ensayo: “Lo que es un lujo, porque no siempre ocurre”. Sobre esto, Vicuña agrega: “Es la única manera de encontrar el humor con los compañeros en el ensayo”. El actor profundiza: “La comedia tiene sus reglas, tiene sus timings. Acá había un muy buen guión y personajes que lo enriquecieron, además de la dinámica de nosotros cuatro más la Coca”.

Guazzini, cuenta que ella se sumó al final del rodaje con un rol más pequeño: “Cuando yo llegué, ellos ya estaban gozando, pero no me costó entrar porque son encantadores todos”. Akoksin asegura que si bien “fue desafiante”, tanto por la ola de calor como el coronavirus que lo afectó a él, Leonor y su hija en común, además de su doble rol como actor y productor: “también hubo muchas risas: trabajar con un grupo humano tan lindo hacía las cosas más fáciles”.