Monserrat Álvarez se confiesa en el amor: “Pololeamos con casas separadas”

Este jueves en “Socios de la parrilla” Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, recibieron a la periodista Monserrat Álvarez. La actual animadora de “Contigo en la mañana” de CHV, fue presentada como una periodista cuya pasión son las motos y que disfruta cantar y tocar la guitarra.

Entre medio de aplausos y risas, Monserrat contó que hace poco empezó una manda y, por lo tanto, no puede tomar alcohol, aclarando que como esto es trabajo, puede beber poco y algo suave.

Ya sentada en la mesa de “Socios de la parrilla”, Álvarez recordó su experiencia como mozo en un bar de Santiago, donde trabajó mientras estudiaba en la universidad. Con mucho humor, Monserrat contó que en este lugar se encontró con Rafael Araneda, quien también trabajaba de mozo, sin embargo, agregó que a las dos semanas el “Rafa” ya estaba a cargo de la caja del bar.

Para demostrar la experiencia que adquirió en esta actividad, preparó, con toda la personalidad que la caracteriza, un mojito a cada uno de los animadores y comentó, “me gustaba atender mesas y tenía facilidad para el servicio, lo ponía color”. Reveló que eran épocas donde estudiaba dos carreras, trabajaba por las tarde en un bar y tenía tiempo para “carretear”.

Asimismo, Monserrat recordó su experiencia profesional en los distintos programas periodísticos donde se desempeñó: “Caleta de Pecadores” en el extinto Canal Rock & Pop, luego pasó a TVN, donde condujo las noticias y lideró “Estado Nacional”. Después llegó a Canal 13 para conducir “Tele13 central” junto a Ramón Ulloa, además, animó el programa de entretención “Hola y adiós”, y cuando supo que no habría una nueva temporada, la llamaron de CHV para conducir un nuevo matinal.

Del matinal “Contigo en la mañana” señaló que es agotador estar cinco horas al aire dando noticias muy duras, pero a la vez, le gusta mostrar historias de personas comunes y corrientes como las que aparecen en el espacio mañanero. Comentó, “el ritmo de cinco horas diarias es intenso… partimos el día con noticias policiales que son fuertes… hay una energía que me chupa mucho”.

Dentro del ambiente distendido que tiene “Socios de la parrilla”, la comunicadora desclasificó una experiencia vivida en TVN, “a mí me gusta carretear… una vez conduje “Estado Nacional” en estado de ebriedad, fue terrible. Me acuerdo de todo... El invitado era Edmundo Pérez Yoma”. Contó que pensaba que la iban a despedir, pero nadie se dio cuenta y agregó que ese día se sintió más asertiva que nunca, conduciendo el espacio político.

En la sección “Seamos Claro”, Saavedra le preguntó si le gustaría volver a Prensa a leer noticias, a lo que ella respondió, “ahora no, pero siento que Prensa es un domicilio natural mío, creo que tarde o temprano voy a volver a prensa… siento que las noticias y prensa es un trabajo a largo plazo”. Y añadió, que no sabe si se verá en cinco años más, trabajando en un matinal, debido a la carga que tiene.

En tanto, llegó el momento en que los compañeros de trabajo que tuvo Monserrat Álvarez, en su paso por Canal 13, se encargaron de hacerle preguntas. En esta parte del programa apareció “Polo” Ramírez, preguntándole si está arrepentida de haber sido muy incisiva con algún entrevistado.

La invitada señaló que se quiere alejar cada vez más de ese estilo, se arrepiente de haber sido así y confesó que le cuesta lograrlo, “creo que uno tiene que renunciar al ego como periodista y no lucirse por la pregunta… eso hay que trabajarlo. Uno tiene el complejo de no parecer tonta… y esto, muchas veces, va en desmedro de una buena información, uno tiene que ser el instrumento”.

A continuación vino una pregunta de su ex compañero de noticias, el periodista Ramón Ulloa, quien le preguntó por una revelación que ella hizo años atrás, en relación a los sueños tenía con sus parejas de trabajo. “Lo que quisiera saber es qué soñabas conmigo”, le preguntó el conductor de “Tele13 central”.

De esta manera, todo el set de “Socios de la parrilla” estalló en carcajadas, sobre todo la invitada, quien comentó, “lo amo, es lo máximo, lo máximo. Obvio que soñé un sueño erótico con Ramón Ulloa… He soñado sueños eróticos con todos mis compañeros de trabajo”.

Luego agregó, “recuerdo haber soñado con Ramón Ulloa un sueño erótico y al día siguiente, en el noticiario, no lo podía mirar porque me daba una vergüenza… Eran sueños de verdad… por lo que no se pueden contar hasta que uno ya deja de trabajar juntos… Como Ramón es chilote (el sueño) era en Chiloé”, confesando que Ramón Ulloa lidera su ranking de sueños eróticos.

La familia

Cambiando el ritmo de la conversación, Pancho Saavedra le mostró fotos a la invitada, una donde Monserrat se reconoció de 8 años y recordó su infancia en Colombia “era una mezcla de una familia entretenida, pero yo era la gordita con anteojos, tenía parche en el ojo y no era tan matea como mis hermanos”.

En una foto con su madre y su hermana menor, comentó, “en mi familia nos juntamos mucho, éramos muchos y ahora no somos tantos, ahora es una familia chica y eso ha sido un poco duro en mi vida. Mi papá falleció, mi hermano también falleció… no somos tantos, pero nos juntamos todos los fines de semana, somos muy unidos”.

En relación a su familia, reveló que su mamá es una excelente suegra, pues se lleva muy bien con sus yernos. Monserrat contó que estuvo casi 20 años casada y hoy está en una relación de pareja hace cinco años. “Una relación que ha sido bastante estable, pololeamos con casas separadas. Él es escultor y está feliz con ese sistema de casas separadas”, comentó.

El momento emotivo de la noche se vivió cuando Saavedra le muestra una fotografía, a lo que ella antes de comentar aclaró, “voy a hablar cortito de este tema, porque me da pena y no me gusta hablarlo”. En la imagen ella está en una casa en la playa, construida por su hermano que era arquitecto y que falleció hace algunos años atrás. “Ha sido bonito habitarla nuevamente, ese lugar de la playa él lo encontró, él construyó la casa y es la manera que tenemos de tenerlo siempre presente, por eso nos gusta tanto ir a ese lugar”, confesó.