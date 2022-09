Mujer que fingió su secuestro pagará 18 meses de cárcel

Una mujer de 40 años que quería recuperar la relación con su ex novio planificó un autosecuestro que fue plenamente descubierto por las autoridades.

El caso de Sherri Papini ocurrió en el año 2016 en una localidad del norte de California, en Estados Unidos. La mujer inventó que la habían raptado mientras salía a trotar y que unas mujeres hispanas la habían atado y golpeado.

Tan elaborado fue el plan, que la policía la encontró tres semanas después del reporte de su desaparición. La habían buscado en varios estados. En 2020 la investigación continuó y se desentrañó, dando lugar al juicio.

El juez no aceptó los argumentos de sus abogados que pedían solo un mes de arresto domiciliario tomando en cuenta de que la mujer -que es madre de dos niños- se había declarado culpable.

Serán 18 meses de cárcel

La condena de Papini viene a ser una medida de contención para que otras personas no comentan el mismo delito estimuladas por el poco tiempo que deberán pasar tras las rejas.

Además, el magistrado William Shubb le adicionó un pago de 300 mil dólares como fianza por el delito cometido. Shubb se asegura de disuadir con la sentencia a los oportunistas y sienta un precedente ya que “gran cantidad de gente se vio afectada”.

Mintió intencionalmente

Resulta que la mujer le había pedido a un ex novio James Reyes que la buscara en un taxi y la escondiera en su casa de Costa Mesa. “El ADN encontrado en el cuerpo de Sherri fue cotejado con Reyes, quien admitió fácilmente la trama cuando los investigadores lo rastrearon”, precisó SFGate.

Sherri Papini fue descubierta en su mentira (Agencias)

Su idea era victimizarse para evitar el divorcio con custodia de sus hijos pedido ante un tribunal por parte de Keith Papini, su esposo.

La mentira de su secuestro se desmoronó cuando ella comenzó a decir que no quería que arrestaran a sus secuestradoras, en un intento por archivar el caso. Los policías le dijeron en un interrogatorio que no podían detener a nadie porque no existían tales secuestradoras.

“Solo el ADN dice que es él (el ex novio cómplice), y cuando hablamos con él, lo confrontamos con el ADN, nos contó lo que sucedió”, dice el detective. “Él 100% nos contó lo que pasó. Nos dio detalles que nadie más sabría”.

“Papini fue hallada con trozos de soga, la nariz hinchada, y con golpes y raspones en la piel. Al final se determinó que ella se infligió todas esas heridas a fin de respaldar su relato de que dos mujeres hispanas la secuestraron a punta de pistola cuando ella salió a trotar” citó Vive USA.mx.

Su abogado insistió en que la mujer necesitaba ser considerada por el desprestigio al que ha estado sometida y pedía también que pasara su arresto en su propia casa, pedido que el juez negó.

“El país entero está atento a la audiencia de sentencia de Papini”, afirmaron las fiscales Verónica Alegría y Shelley Weger. “El público debe saber que habrá más que un golpecito en la muñeca para quienes cometan fraude financiero y para quienes le mientan a la policía, particularmente cuando esas mentiras resultan en el gasto sustancial de recursos públicos y afectan a personas inocentes”, precisó el medio.

