Rodrigo Herrera se aburrió de Pancho Orrego: “Más respeto TÚ con el Presidente”

Un tenso momento se vio en las pantallas de Sin Filtros tras una confrontación entre el periodista Rodrigo Herrera y el abogado Francisco Orrego. Esto comenzó cuando se discutía en el panel la respuesta de Gabriel Boric a una periodista, quien le consultó sobre la respuesta del Embajador de España, Javier Velasco, sobre si existían las condiciones para que se repitiera un estallido social.

Velasco ofreció un análisis sobre los hechos que llevaron a que se produjera este descontento social, y dentro de sus dichos él mencionó que en los 30 años de los gobiernos anteriores se profundizó la desigualdad. Ante la consulta de una periodista sobre los dichos del Embajador, el Presidente respondió que Velasco habría hecho una extensa argumentación, y pidió que no se escojan cuñas para dar la peor versión posible.

Este intercambio entre la periodista y Boric abrió una discusión en el panel del programa de TV+. En respuesta al video, Rodrigo Herrera mencionó que no lo encontraba grave, a pesar de que no fue una manera certera comunicacional. Él recordó experiencias que presenció cuando era reportero, “si hablamos acá de situaciones complejas, yo me acuerdo de otras. Me acuerdo de una periodista que salió llorando de una entrevista con Ricardo Lagos, por la manera en que la trató”.

“Me acuerdo cuando un funcionario de gobierno, de la Concertación, en una conferencia, rompió un diario, lo arrugó y lo tiró a la basura”, agregó para dar ejemplos de malos tratos a la prensa de parte de mandatarios anteriores.

El fundador de “Con mi plata”, pidió más respeto y que no lo podía comparar, el periodista contraatacó y le dijo que eran comparables porque se trataban de Presidentes de la República. El intercambio continuó debido a la insistencia de Orrego al pedir más respeto para los mandatarios anteriores, a lo que Herrera le contestó, “Más respeto TÚ con el Presidente”.