¿Se queda o se va?: Paty Maldonado aclaró si se quedará en Estados Unidos o regresará a Chile

Paty Maldonado en estos momentos se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Estados Unidos, lugar en donde se encuentra parte de su familia. Sin embargo, la comunicadora no ha parado de trabajar y sigue con las transmisiones de su programa de YouTube, “Las Indomables”.

“Con un calor en la mañana, salí, pero qué cosa más rica”, comentó de entrada la exMucho Gusto.

Posteriormente, aclaró que no tiene intenciones de abandonar para siempre el territorio nacional. “Soy tan feliz aquí, pero no me voy a quedar, me encantaría quedarme, zurdos, pero no me voy a quedar porque tengo mis nietos, familia, marido… en Chile”, enfatizó Paty Maldonado.

Aunque esta decisión recalcando que ya tiene un plan para estar entre nuestro país y seguir viajando a Estados Unidos. “Quiero estar viajando constantemente para acá, ya lo decidí”, sentenció y comentó que buscará un mejor lugar para realizar el programa, ya que tenía un puesto el celular en una planta.