Rocío Marengo feliz en “El Discípulo del Chef”: “Nos llevamos muy bien desde el día uno”

El rostro televisivo de argentina, Rocío Marengo, está muy feliz en las grabaciones de “El Discípulo del Chef”. Ya lleva casi 30 capítulos en el estelar de cocina, compitiendo en el Equipo Rojo de Sergi Arola por una concesión de un año del nuevo restaurante de Monticello.

La exfinalista de Master Chef habló con Página 7 sobre su experiencia en el programa, “nos llevamos muy bien desde el día uno. Todo el equipo rojo fue muy unido de entrada, eso hizo que no compitamos, ya que cada uno tiene su rol y eso fue fundamental para llevarnos bien (...) Me sorprendió el grupo, es muy lindo grabar, la calidad humana que hay. Me divierto y lo paso muy bien. Además, aprendo a cocinar, porque seguir las indicaciones de Sergi es hermoso, me encanta”

Al momento de ser consultada sobre las diferencias de este formato en comparación a Master Chef Celebrity, donde ella llegó a la final, ella destacó el trabajo en equipo que se produce en este programa, “esto tiene sus pros y sus contras, no es fácil, ya que hay gente que no sabe jugar en equipo. Yo me acomodé muy bien”, comentó.

Sobre su futuro laboral, ella menciona que está evaluando continuar en el canal, “me encanta trabajar en CHV, ya son muchos años los que llevo trabajando ahí. El último proyecto fue Minuto para ganar, que si bien ahora salió del aire, la idea es que vuelva para el verano”, dijo.