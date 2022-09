“Siempre hubo el rumor”: Eva Gómez aclaró el origen de su supuesta mala onda con Rafa Araneda y reveló cuál fue su peor momento

Esta noche, en “La divina comida”, la animadora española Eva Gómez se sincerará respecto a dos de los peores episodios que le ha tocado vivir en el país.

La exfigura de CHV compartirá la mesa con la mediática Pamela Díaz y las actrices Yamila Reyna y Carmen Gloria Bresky, a quienes les aclará este sábado los rumores de su supuesta mala relación con Rafael Araneda, cuando ambos fueron los encargados de animar el Festival de Viña del Mar; y un evento de salud que casi le costó la vida en una de las “etapas más duras” de su estadía en Chile.

Respecto de Araneda y el Festival de Viña, la hispana explicará que pese a todos los problemas sufridos en su paso por la Quinta Vergara, su saldo resultó positivo.

“El primer año fue fantástico, como que sorprendí, estaba como la carne y el arroz, y yo era el arroz”, confesó Gómez, en un material del programa al que accedió esté sábado pagina7.cl, y donde la comunicadora aclaró que a ella la contrataron como animadora del mayor evento musical chileno.

“Como que a mí no me contrataron para coanimar, te lo prometo que no, y en algún minuto yo pregunté y me dijeron ‘no, tú eres animadora y Rafa es animador’. Entonces, yo estudié, me aprendí todos los temas de los cantantes, me aprendí la historia del festival como animadora y actué como animadora, pero eso para mucha gente era como quiere hablar igual que él (Araneda)”, reveló.

Las confesiones de Eva Gómez

“Siempre hubo el rumor como que nosotros nos peleábamos y yo nunca tuve una discusión con Rafa. En tres años de festival, yo lo pasé súper súper bien, y en algún minuto puntual, lo pasé muy mal, yo diría que el tercer año”, aclaró.

Eva Gómez. Fuente: CHV.

“Siempre hubo críticas, pero el tercer año, en este entonces había farándula. Y yo era fea, gorda, chica, tonta, gritona, mal vestida, podría hacer una lista de cosas que fueron permanentes en mi conducción”, se lamentó la hispana, quien aseguró que en su caso, la mayor parte de los cuestionamientos pasaban por temas externos y no por aspectos profesionales.

“Había críticas muy ciertas, pero a mí las que me hacen ser mejor y construir con base en lo que hago (...) esas las agradecía, pero si dicen ‘soy fea’. ¿Qué hago?”, reflexionó.

En otro momento de la conversación, Gómez dejará sorprendida a sus comensales con otra dura confesión. Relacionada al infarto que tuvo mientras realizaba un programa en el canal y que casi le cuesta la vida.

“Se me detuvo el ventrículo izquierdo, era un infarto al miocardio, fue terrible. Yo estaba grabando ‘Talento chileno’, y había tenido la noticia de que mi hermano mayor estaba con un cáncer feroz al hígado y necesitaba un trasplante, me fui a la mierda. Te lo juro. Fui al baño a hacer pís y me desmayé. Pérdida de conciencia y con riesgo vital llegué a la clínica. Estaba pasando una etapa de mi vida, yo creo que una de las más duras que he vivido en mi vida”, finalizó.