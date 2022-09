[VIDEO] Pinilla no se aguantó las lágrimas en la despedida a Karen Doggenweiler en “Buen Finde”

Un acongojado Mauricio Pinilla se pudo ver este sábado en la mañana en el programa “Buen Finde” de TVN. ¿La razón? El exfutbolista dedicó sentidas palabras a su compañera en la conducción, Karen Doggenweiler, quien deja el programa y el canal.

Pinilla no pudo aguantar las lágrimas, mientras Doggenweiler lo invitaba a expresarse diciendo: “¡Habla, pues!”.

Tras eso, el futbolista comentó: “La verdad es que... No sé qué decirte, amiga. La verdad es que me recuerdo el primer día en que pisé este canal, en la primera reunión donde me ofrecieron participar en el programa ‘Zona de encuentro’ junto a ti. Me diste ese abrazo, primer brazo, sin conocerme. Como que fueses una amiga de toda la vida. Me diste la bienvenida, me abrazaste, me educaste, me enseñaste, con toda tu humildad, con todas tus capacidades, con todo el corazón que siempre entregas”.

“Porque usted que está en la casa, que puede decir ‘Oh, la Karen tan simpática que es en pantalla’, y todo. Tal cual como la ven en la pantalla es en la vida normal. Ella es solidaria, es un amor, es una maravillosa persona”, dijo Pinilla emocionado mientras la periodista tampoco fue capaz de aguantar las lágrimas