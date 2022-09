Le proponen matrimonio a Karol G en pleno concierto y el momento se viraliza

En diversas ocasiones, los fans han decidido manifestarle todo su amor a Karol G y ahora se ha hecho viral un video en el que le proponen matrimonio a “La Bichota”. Así que te contamos la historia.

La propuesta de matrimonio a Karol G

Fue durante un concierto que tuvo en Montreal, Canadá, que la cantante recibió esta muestra de cariño. Cabe mencionar que este show formó parte de su gira internacional bautizada como “Strip Love Tour”.

En medio de la presentación, un fan sacó una pancarta que la propia reguetonera, leyó en voz alta y el mensaje que decía textualmente: “Carolina Giraldo cásate conmigo, por favor, que la tóxica me dio permiso”.

A lo que Karol respondió: “Ay, yo te amo. Así, ¿con anillo y todo?”.

Pero, al final, no resultaron bien las cosas para el admirador, pues la artista agregó: “Pero es que yo no me quiero comprometer. Estamos solitos, ¿sí o no? Una chimba”.

Mientras que el público reaccionó riéndose del momento que estaban viviendo.

Karol G se encuentra en un gran momento de su carrera

Ahora la cantante se encuentra en medio de su gira, con diversos shows en Estados Unidos y Canadá, demostrando todo su talento.

Por medio de su cuenta de Instagram es donde suele estar en comunicación con su público.

Además, recientemente, la cantante reveló que pudo poner sus oficinas en su natal Medellín, Colombia, con el propósito de tener un lugar de trabajo para todos su proyectos.

“Por muchos años, en mi lista de deseos y de sueños por cumplir, estaba que yo quería tener mi oficina, mi compañía se llama ‘Girl Power Inc’ y ¡Me la entregaron hoy! Yo les quiero hacer un tour, no más pa’ que vean que es cumplir sueños después de tantos años”, expresó la artista en una transmisión en vivo.