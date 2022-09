Lo que se sabe hasta ahora de Clara Chía Marti: El nuevo amor de Piqué

De no haber salido nunca en un medio de comunicación, a ahora ser centro de todos los titulares. La nueva novia del futbolista Gerard Piqué, Clara Chía Marti, no para de ser noticia. El romance que solo lleva unos meses de haber salido a al luz, no deja de robar miradas, no solo por la controversial forma en que se dio a conocer, sino también porque la nueva pareja del catalán, es alguien completamente ajena al mundo de las cámaras.

¿Quién es Clara Chía Marti?

Para comenzar, lo primero y lo que más hizo eco y ruido en la prensa, es la edad, pues Chía Marti solo tiene 23 años, mientras que Piqué no solo le lleva más de 12, sino que viene de una relación totalmente contraria, donde él era menor que la cantante Shakira, con quien duró más de una década en relación, una vuelta total a la tortilla del amor.

Los gestos de Clara Chía Martí al ser consultada por su relación con Gerard Piqué. Fuente: (Europa Press) pic.twitter.com/LGQISEjJX1 — ES24 (@Es24Espana) September 20, 2022

Formación

De acuerdo a la información que han revelado medios españoles, Clara Chía Marti habría estudiado desde siempre en colegios que tienen como fin preparar a deportistas de élite, tal y como la Escola Frederic Mistral, el Institut Escola Costa i Llobera y la Escola Lleó XIII.

Escuela de Chía Marti

Un punto que hace que la novia de Piqué cuente con conocimientos relacionados al ámbito en que se maneja el defensa central del Barcelona.

¿Qué hace en Kosmos?

Tras terminar sus estudios secundarios, Clara Chía Marti, ingresó a la Escuela Internacional de Protocolo de Barcelona, institución donde se dedica al estudio de relaciones públicas, hecho que la llevó hasta la empresa de su actual novio, donde se desempeña en esa área.

Hasta donde se conoce Chía Martí comparte oficina con el catalán y se dedica a producir eventos deportivos entre otras cosas.

Sin embargo, aunque su nombre no haya sido antes foco de los medios, los mismos apuntan que la joven proviene de una familia muy buen punteada dentro de la sociedad española.