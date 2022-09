Pamela Díaz sin filtro sobre la maternidad: “Hubiera elegido no tener hijos”

El más reciente episodio de La Divina Comida tuvo a Pamela Díaz, Yamila Reyna, Carmen Gloria Bresky y Eva Gómez. Y, como era de esperarse, La Fiera volvió a impactar con su brutal honestidad a la hora de hablar de la maternidad.

Al momento de hablar de las complejidades y frustraciones que conlleva el ser madre, la pareja de Jean Philippe Cretton dijo sin filtro: “Yo amo a mis hijos, pero hubiera elegido no tener hijos. No, no tengo hijo ni cagando No, ninguno”, dijo y agregó: “Siento que, cuando uno tiene hijos, hay una parte de ti que es muy enfocada en ellos y uno pierde ciertas cosas y eso me molesta”.

“Yo hubiera elegido mil veces no tener hijos para tener una independencia, para hacer mi vida, para trabajar, por todo”, comentó la comunicadora.

Pamela Díaz tiene tres hijos, con quienes aseguró tener una buena relación Trinidad Neira, Mateo Neira y Pascuala Téllez.