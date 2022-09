Tres series ganadoras en los Premios Emmy que puedes ver en HBO

La edición número 74 de los Premios Emmy, los cuales se otorgan a lo mejor de la televisión, se celebraron hace varios días, con HBO Max haciendose con varios de los galardones gracias a sus estelares Last Week Tonight, The White Lotus, Hacks y Euphoria, incluso si Better Call Saul y Succession, se fueron con las manos algo más vacías de lo que se estimaba.

HBO cuenta en su repertorio con muchas grandes series, muy exitosas y ganadoras de muchos premios. Entre ellas está Game of Thrones, la cual mantuvo a millones de espectadores prendidos al televisor durante sus ocho temporadas, u otro clásico de la cadena como lo es The Sopranos, la cual fue un éxito comercial, con el público y con la crítica, siendo que ganó 21 Premios Emmy. Ahora te contamos de otras grandes series ganadores que están en la plataforma:

Six Feet Under

Siendo una de las mejores comedias negras que hay, Six Feet Under se estrenó en 2001 y contó con cinco temporadas. “Rodeado de ironía y de humor negro, el programa trata el tema de la muerte a través de los ojos de la familia Fisher, quienes son los propietarios y operadores de una casa funeraria en Los Ángeles. Nate, quien reacio a la idea, se convierte en socio del negocio después de que su padre fallece. Nate tiene dos hermanos, David Fisher quien es el encargado de embalsamar y preparar los cuerpos para el velorio, él esconde por mucho tiempo sus tendencias sexuales ya que prefiere a los hombres y la hermana menor, Clarie Fisher quien es la artista alternativa de la familia, no tiene nada que ver con el negocio de su familia pero lo expresa en su arte”, nos dice la sinopsis.

En sus cinco temporadas, la popular serie logró ganar nueve premios Emmy y tres Globos de Oro.

Boardwalk Empire

Esta serie con un elenco encabezado por Steve Buscemi, Kelly Macdonald, Michael Shannon y ha tenido la participación de Charlie Cox y Jeffrey Wright, entre otros actores de renombre, es una serie dramática ambientada en los años 20.

La serie, que está inspirada en hechos reales sobre los personajes relevantes de Atlantic City y los acontecimientos de una época de muchos tumultos, recibió 18 nominaciones a los premios Emmy.

The Newsroom

The Newsroom es una de las mejores propuestas sobre el periodismo. “La serie cuenta la historia del equipo de redacción de informativos de una cadena de televisión. El periodista Will McAvoy es un presentador de noticias. A la vuelta de sus vacaciones, después de un revés profesional, se encuentra con que muchos de sus compañeros han pedido el traslado. Además, su jefe contrató como productora ejecutiva a su exnovia: Mackenzie McHale, quien trae consigo cambios que le generan más de un dolor de cabeza. Durante el desarrollo de la trama se incluyen coberturas de hechos reales para hacer la historia más creíble”, nos dice la sinopsis.

Este drama cuenta con tres temporadas, con un elenco principal compuesto por Jeff Daniels, Emily Mortimer, Dev Patel, Olivia Munn y Sam Waterson; también participa como actriz invitada Jane Fonda. La serie estuvo nominada a varias nominaciones de los Emmy y Jeff Daniels ganó como mejor actor de televisión en 2014.