Antonio Vodanovic recordó tenso cruce con Paulina Rubio en Viña: “Tuvimos un desencuentro porque no se llevó nada”

En el último capítulo de “Yo Soy”, Antonio Vodanovic contó que vivió un tenso cruce con Paulina Rubio mientras animaba el Festival de Viña del Mar hace algunos años.

El recuerdo salió a la luz mientras que el jurado evaluaba la presentación de Madeleine Zime, quien es la encargada de imitar a la cantante.

“¿Me quieres?”, preguntó el Vodanovic de entrada.

“Paz y amor Antonio, nos hemos visto anteriormente pero yo no tengo ningún rencor. El pasado queda en el pasado, vivamos el presente y seamos felices”, respondió la participante en tono de broma.

“Hablar de Paulina a mí me cuesta un poco, porque siendo muy amigos, tuvimos un desencuentro en Viña del Mar porque no se llevó antorcha ni gaviota, no se llevó nada”, reveló con sinceridad el exrostro de TV.

“Es que el público lo pedía y no me quisiste dar la antorcha, el público decía ‘antorcha, antorcha y no me la quisiste dar”, lanzó la imitadora siguiendo el juego entre risas.

Sin embargo, Vodanovic aseguró que “creo que he sido bastante justo, me pude haber equivocado alguna vez, pero yo te sigo queriendo”.

Por su parte, Fran García-Huidobro no quiso dejar de dar su opinión sobre el conflicto entre Antonio y Paulina Rubio.

“Nosotras no tenemos ninguna deuda ni ninguna cuota pendiente hasta donde yo sé, pero sí recuerdo ese show y nadie gritaba antorcha, quizás gritaban lomito, papita frita pero antorcha, amiga, no”, recordó la comunicadora.

“Estaría bueno que ya 20 años después se haga cargo”, sentenció fiel a su estilo.