‘Do Revenge’ rinde homenaje a clásicos del cine adolescente: las 8 cintas a las que hace referencia

La película para adolescentes Do Revenge ha logrado cautivar por completo a las audiencias en Netflix con una original historia de venganza cargada de humor negro y también referencias de principio a fin de otras cintas icónicas del género; en especial, aquellas que marcaron los 90.

La directora y guionista Jennifer Kaytin Robinson hizo un homenaje con este largometraje a todos aquellos filmes que vio cuando crecía y ahora considera “parte de su ADN como persona”. Con este fin, hizo guiños deliberados a estas producciones con numerosos detalles de esta trama.

“Quería que todo se subvirtiera y casi se doblara sobre sí mismo. Yo también quería divertirme. Esta película es un guiño…”, expresó a Netflix Tudum. No obstante, la escritora también admite que hay muchos de estas referencias que son totalmente accidentales.

“Siento que lo que es divertido y genial de esta película es que la gente se da cuenta de los easter eggs que ni siquiera quise usar”, comentó. “Siento que hay más de ellos que son accidentes literales que están solo en mi cerebro y tomé decisiones que fueron influenciadas por las películas en las que crecí”.

Las referencias de Do Revenge a clásicos del cine adolescente

Si como Eleanor de Do Revenge eres un autodeclarado discípulo de las películas adolescentes de los 90, de seguro te diste cuenta de los guiños a numerosas otras cintas. Pero, si no lo hiciste, aquí te presentamos un resumen de los easter eggs y principales referencias en el filme de Netflix.

No obstante, de antemano, te advertimos que este artículo contiene spoilers.

Clueless (1995)

Do Revenge hizo un guiño a Clueless con la estética de los uniformes a cuadros en tonos pastel de la escuela Rosehill. Asimismo, en la cinta, hay un salón de clases llamado Horowitz Hall en honor a la protagonista del filme de 1995 Cher Horowitz.

La cinta de Netflix también usa temas de la banda sonora de la cinta protagonizada por Alicia Silverstone como un cover de Kids in America y otros detalles que son imperceptibles para la mayoría del público hispanohablante, como la frase “I’m kvelling” que usa Dionne en Clueless y también las protagonistas de Do Revenge en una escena en la etapa cumbre de la cinta.

La trampa (1999)

La decisión de tener las voces en off de Eleanor y Drea narrando la cinta es todo es un guiño a la sátira política mordaz La trampa, la cual emplea cuatro puntos de vista.

“El guion original no tenía voz en off”, explicó Robinson. “Mientras estaba editando la película, dije: ‘Realmente quiero saber más sobre el Drea y Eleanor’. Obviamente, hay muchos giros y vueltas en la película. Y entonces quería otro dispositivo que pudiera hacer que la audiencia sintiera que las conocía y luego sacarles la alfombra aún más”.

Por otro lado, la frase en la película “los narcisistas están demasiado ocupados pensando en sí mismos para darse cuenta de que están siendo engañados...” es un homenaje al maestro narcisista de la cinta interpretado por Matthew Broderick.

Romy y Michele (1997)

También hay inspiración de moda tomada de la película Romy y Michele. Por ejemplo, el atuendo de Drea para su fiesta de cumpleaños está inspirado directamente en los icónicos looks que las protagonistas del filme de 1997 usaron en su reunión de la escuela secundaria.

“Definitivamente hablamos mucho sobre Romy y Michele. No me inspiré directamente en esta cinta, pero esa fue una película de la que hablamos mucho en términos de encontrar el lenguaje visual y las vibraciones para el vestuario”, explicó Robinson.

“Esa fue una gran piedra de toque para nosotros. Especialmente porque Drea hace su propia ropa, incluso para el pequeño dinosaurio (la mascota de terapia de Eleanor, la ganadora del Oscar Olivia Colman). Teníamos muchas ganas de divertirnos al estilo de Romy y Michele, sintiendo que podías entender mejor al personaje por las cosas que hace para sí misma”, apuntó.

10 cosas que odio de ti (1999)

El romántico momento entre Drea y Russ en el estudio de arte de su familia luego de una guerra de pintura está inspirada en la cita de paintball que tienen Patrick Verona y Kat Stratford en 10 cosas que odio de ti.

No obstante, también recuerda a una escena de El diario de la princesa en donde Mia y su madre arrojan globos de pintura a un lienzo en blanco. “Entonces, es un poco El diario de la princesa. Sin embargo, eso no es algo en lo que pensé. Es 10 cosas… hasta el final”.

“Alguien sacó a colación El diario de la princesa y dije: ‘Realmente, me olvidé de esa escena’. Seré honesta, pensé que estaba siendo original y no lo era. Kiwi Smith, quien escribió 10 cosas que odio de ti, vino a una de las primeras proyecciones de la película y me dio su bendición. Entonces, lo usé”.

Bromas que matan (1999)

El rol de Eleanor también tiene en su construcción aires de Fern Mayo, la chica nerd que se vuelve la it girl Violeta en Bromas que matan. De hecho, el cabello rubio platino está inspirado en ella.

Por otro lado, en la primera toma de Do Revenge, un auto descapotable llega a la fiesta de cumpleaños de Drea con la placa “DUMBTCH”. Aunque muchos creen que es referencia directa a la placa de “BITCH” de Violeta, en realidad, Robinson dice que fue accidental.

Chicas pesadas (2004)

El caos en el pasillo que ocurre cuando Drea y Eleanor exponen los mensajes incriminatorios de Max en Do Revenge es un homenaje directo a Chicas pesadas.

Concretamente, la escena en la que Regina George publica las páginas del “Libro negro” de Las plásticas.

Heathers (1988)

Cuando Drea visita a Carissa en un centro de rehabilitación, la joven encuentra a la presunta enemiga de Eleanor jugando croquet. Dicha escena es referencia a Heathers.

En esta icónica cinta, las Heathers se la pasan jugando croquet con mazos en sus colores representativos; empero, en Do Revenge, Robinson puso todos los mazos y bolas en tono pastel.

Cruel Intentions (1999)

Una de las películas a las que más hace referencias Do Revenge es a Cruel Intentions. Por ejemplo, en una escena, Gabbi lee Les Liaisons dangereuses, la novela francesa en la que se basó la cinta.

También tomaron canciones de la banda sonora de esta cinta también encabezada por Reese Witherspoon, como Praise you de Fatboy Slim.

La canción suena en el filme en una escena entre los protagonistas Annette y Sebastian. Mientras, en Do Revenge se reproduce cuando Drea y Eleanor destapan la verdad de Max.

Por otro lado, la extraña relación entre Drea y Eleanor recuerda un poco a la que tenía el personaje de Ryan Phillippe con su hermanastra Kathryn, interpretada por Sarah Michelle Gellar.

Hablando de Gellar, tiene una breve participación en la película como la directora de Rosehill. Cabe destacar que para la cineasta tras Do Revenge esta fue una experiencia surrealista.

Por último, la escena final en la que Drea y Eleanor se saltan la graduación en un viejo convertible mientras cantan Bitch de Meredith Brooks es un guiño directo al desenlace de Cruel Intentions.

Para quienes no lo recuerdan, al final de este filme, el papel de Whiterspoon se aleja de todos en el descapotable vintage del fallecido Sebastian al ritmo de Bittersweet Symphony de The Verve.