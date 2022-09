Kim Kardashian es criticada al no poder subir escaleras, ni caminar por su vestido

Kim Kardashian ha dejado claro que la belleza y la moda para ella son de las cosas más importantes en su vida, al punto de sacrificar su comodidad con tal de lucir piezas despampanantes. Luego de haber bajado siete kilos en tan solo tres semanas, se ha mostrado obsesionada por llevar a como de lugar vestidos de marcas reconocidas, como Dolce & Gabanna.

La empresaria ha estado en ojo del huracán en los últimos meses por haber bajado drásticamente de peso y lucir cada vez más delgada, dejando atrás su figura voluptuosa con la que se dio a conocer.

Algunos internautas aseguran que su obsesión por verse con menos tallas, comienza a fomentar la inconformidad en los cuerpos.

Kim Kardashian y el incomodo momento por su vestimenta

Recientemente, la Kardashian colaboró con la prestigiosa casa de modas Dolce & Gabanna en la semana de la moda en Milán y se llenó críticas, pues el vestido que lució no la dejaba caminar.

Aunque la socialité lucía elegante y despampanante, lo que más se notaba era la incomodidad que mantenía por la pieza.

Se trataba de un hermoso vestido plateado que destacó sus curvas, pero un vídeo en redes sociales se pudo ver como tenía que brincar para poder subir escaleras, no le permitía caminar, ni subirse al coche que le trasladaría a otra aparición.

Las críticas no tardaron en aparecer y miles de usuarios rechazaron como Kim ha preferido sacrificar su bienestar por la moda.

“Todo el glam del ese vestido se perdió con esa “caminada”, “La ridiculez a su máxima expresión”, “Que empeño en usar esos vestidos nada cómodos”, “No vale que es eso para que quiero usar un vestido que ni puedo dar 2 pasos”, “Que incomodidad, nada elegante”, es alguno de los comentarios que se leen.

Esta no es la primera vez que la diva de 40 años aparece con piezas que no son nada fáciles de llevar. Durante la Met Gala se vio obligada a rebajar para usar un vestido de Marilyn Monroe y para la la Semana de la Moda de París, llevó un traje realizado con cinta adhesiva de embalar con el nombre de Balenciaga, el cual no le permitía ni sentarse.

El look le valió algunos memes y críticas en redes sociales.