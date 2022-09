No hay primera sin segunda: Javiera Contador vuelve a tener un percance en su viaje a Disney

En estos momentos, Javiera Contador se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos junto a su esposo e hijos. Bajo este contexto, es donde la comediante contó una particular anécdota que le ocurrió en un famoso parque temático.

La actriz visitó las atracciones de Walt Disney World, y mientras se encontraba en el lugar, reveló un pequeño inconveniente del que se percató una vez que se bajó del juego.

“Aquí lo bueno de Disney. Lo malo lo dejo pa’ los shows”, escribió en su cuenta de Instagram

“Pero como adelanto: 1er día, 8 am, muertos de sueño (porque diferencia horaria), en ayunas sin desayuno. Aprovechemos que no hay nadie. Vamos al juego más solicitado, es buena idea”, agregó.

Finalmente, se percató que el juego no era apto para todas las edades. “Cuando nos bajamos (y me volvió el alma al cuerpo) leí que no se recomienda para niños. Juego para adolescentes y adultos que no le teman a las alturas, ni a la oscuridad, ni a las caídas libres bruscas”, contó.