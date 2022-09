“No quieren que suenes”: María Jimena Pereyra contó fea discriminación que sufrió por su orientación sexual

La cantante y ex chica Rojo María Jimena Pereyra recordó en el programa “#Relaja2″ de TiempoX un complejo momento que vivió cuando una radio nacional no quiso promocionar un disco que había producido solo por su orientación sexual.

“Yo lo comenté (en ‘De tú a tú’) y no pensé que iba a causar tanto (revuelo). Eso fue, estoy hablando del año 2005-2006, cuando obviamente Chile era diferente, no es la misma situación de hoy”, comenzó relatando, quien es ahora una conocida animadora de Tv.

“Me acuerdo que yo estaba trabajando en esa época con un sello independiente y habíamos grabado un disco que teníamos para promocionar. Contratamos promotores y yo veía que no había respuesta hasta que un día yo le digo a mi jefe: ‘¿Qué es lo que realmente está pasando?’. Y me dijo: ‘¿Quieres que sea sincero? Nosotros no queríamos decírtelo pero esto es así. No quieren que suenes tú en las radios porque eres lesbiana, ellos sienten que no es el público con el que se identifican los oyentes de la radio’”, recordó la cantante, quien tuvo que enfrentar esta situación hace 15 años.

“Y yo le dije: ‘me parece lo más estúpido que he escuchado en la vida’”, recordó María Jimena con respecto a la respuesta que le dio a su jefe.

Por lo mismo, la ex chica “Rojo” indicó que no fue fácil el momento pero que, tras un tiempo, encontró otras plataformas para continuar con la divulgación de su contenido artístico.

“Así pasó el tiempo y con eso me quedé. Obviamente yo seguí desarrollándome en otras cosas, pero la música nunca le he dejado de lado. He seguido haciendo discos de manera independiente, hoy tenemos mil plataformas diferentes donde no dependemos de nadie y el mundo ha cambiado, así que ya eso no es un tema, todo lo contrario”, formuló María Jimena Pereyra.