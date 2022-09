‘Titanic’: la loca hipótesis sobre Jack Dawson que tienen algunos fans ¿todo fue una ilusión?

Una gran parte del éxito detrás de la taquillera película Titanic se debe a la romántica y trágica historia de amor de sus entrañables protagonistas, Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater.

No obstante, una loca teoría sobre el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio desmorona el inolvidable romance de los personajes principales de la cinta escrita y dirigida por James Cameron.

¿Cuál es la teoría sobre Jack Dawson que tienen algunos fans de Titanic?

Desde hace años, algunos fans del largometraje de 1997 han planteado en diferentes redes sociales que el encantador y humilde Jack nunca existió, sino que es producto de la imaginación de Rose.

De acuerdo a los partidarios de esta hipótesis, la protagonista inventó esta figura heroica para hacer más llevaderas su relación impuesta con Caledon Hockley y el traumático hundimiento del Titanic.

Como recordaremos, la heroína conoce a Jack cuando está pensando en suicidarse. Los promotores señalan que, en medio de este ataque de nervios, es cuando se imagina un hombre opuesto a Cal.

Así es que Jack resulta ser amable, espontáneo, noble, lleno de vida y demasiado bueno para ser real. En medio de todo, Rose cree que es real y tienen toda clase de aventuras juntos.

Durante sus días juntos, Jack la convence de “liberarse para mantenerse con vida” como si fuese la voz de su subconsciente que la lleva a volverse una mujer mucho más fuerte y valiente.

En el momento que el barco choca contra el iceberg y empieza el hundimiento, el rol de Kate Winslet necesita a Jack para poder sobrevivir. Todo esto nos lleva a la polémica escena de la tabla.

Si creemos esta teoría, Jack no podía subir a la puerta con ella porque sencillamente no era real. Ella asegura que “nunca lo dejará ir” y luego deja su cuerpo caer al abismo porque ya no lo necesita.

Según los fans que apoyan esta versión de los hechos, la teoría que hace a la película más triste de se sostiene gracias a varios argumentos dados en la misma cinta.

Las incongruencias en Titanic que avalan teoría

En primer lugar, está el hecho de que existen varios detalles históricos con respecto a la historia del galán que no concuerdan con la época en la que el Titanic naufragó en 1912.

Por ejemplo, Jack asegura que se subió a una montaña rusa en Santa Mónica que, en realidad, no fue construida sino hasta 1916. Asimismo, dijo que fue a pescar en el Lago Wissota.

El problema es que el lago artificial no existió sino hasta 1917. Además, hay varios aspectos con respecto al look del personaje que también están adelantados a su época.

Por ejemplo, el usuario en Twitter @Luis_HMG afirma en un hilo sobre esta loca teoría que la mochila de Dawson se trata de un modelo sueco creado en 1939.

Aparte, el uso de mochilas no se popularizó sino hasta los años 30. De igual forma ocurre con su peinado que no comenzó a llevarse sino también hasta aquella década.

El autor de los tuits además recoge otras incongruencias de la película como prueba de que Jack nunca existió, como el hecho de que caminaba sin problemas sobre el agua congelada.

No obstante, la mayor “evidencia” de los impulsores de esta teoría es que los encargados de la expedición en busca del “Corazón del mar” aseguran que no existen registros de Jack en el barco.

Por supuesto, esto se debe al hecho de que no compró los boletos, sino que los ganó en una partida de póker y estaban a nombre de la persona a la que le ganó el juego de cartas.

¿Rose, una narradora fidedigna?

Hay otro gran obstáculo para esta hipótesis y es el hecho de Jack habla con otras personas en el barco, no solo Rose; sin embargo, ella es quien está narrando toda la historia desde su perspectiva.

Por lo tanto, queda abierta la posibilidad de que DeWitt no sea la narradora más confiable. Y es que, nunca conocemos a los personajes, solo sabemos de ellos a través del relato de Rose.

De hecho, ella incluso narra escenas de Jack en donde no estaba presente. Debido a esto, cualquiera de los personajes podría ser real o imaginario dentro de la película.

Aunque para salir de dudas se podría corroborar la narración con otros personajes que conocieron a Jack, como Kathy Bates, la mayoría está muerta cuando Rose comienza a narrar la trama.

Por último, @Luis_HMG destaca que James Cameron es muy detallista y no cree que haya dejado nada al aire, por lo que Jack “nunca existió” o era un “viajero del tiempo”.

Por supuesto, no todos apoyan estas rebuscadas hipótesis y se quedan con el romance Jack y Rose, uno de los mejores en la historia del cine, tal cual lo vieron en la película.