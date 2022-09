8 princesas Disney basadas en actrices reales: estas son las estrellas que las inspiraron

En la industria del entretenimiento, los animadores de nuestras películas y series favoritas acostumbran a usar como referencias a personas reales al momento de crear nuevos personajes.

Las princesas de Disney no son la excepción. La única diferencia es que, en lugar de estar inspiradas por seres humanos corrientes, muchas de ellas están basadas en varias famosas.

En su libro Disney Princess: Beyond the Tiara, Emily Zemler reveló que los animadores de la casa del ratón solían mantener fotos de estrellas en sus escritorios cuando dibujaban a una princesa.

De manera que el aspecto de muchas de estas heroínas de la ficción terminó siendo inspirado por celebs de carne y hueso entre las cuales había muchas que ni siquiera tenían idea de esto.

Las princesas de Disney basadas en estrellas reales

A continuación, te revelamos en quiénes están inspiradas 8 de las princesas Disney más famosas y queridas por las audiencias:

Ariel de La sirenita

La protagonista del exitoso filme animado del año 1997 estuvo basado en dos celebridades: la actriz Alyssa Milano en sus años de juventud y la modelo Christie Brinkley.

Cabe destacar que, en entrevista con The Williams Show, Milano destapó que no supo en su momento que había sido parte de la inspiración de los animadores de Disney para este personaje.

Bella de La bella y la bestia

La amante de los libros fue dibujaba teniendo como referencia a cuatro famosas: Elizabeth Taylor, Natalie Wood y Audrey Hepburn.

Por otro lado, parte de su personalidad estuvo inspirada en Paige O’Hara, la actriz que le prestó su voz en inglés.

Tiana de La princesa y el sapo

La historia de la ejemplar heroína está libremente basada en la vida de la chef Leah Chase. No obstante, su imagen está inspirada en Anika Noni Rose, la actriz que le dio voz en inglés.

Según los relatos del libro antes citado, uno de los animadores detrás de la creación de Tiana insistió en dibujarle hoyuelos a la princesa porque los de Rose “iluminan cualquier habitación”.

Mulán

La guerrera china también estuvo inspirada en la actriz de doblaje que le otorgó voz: Ming-Na Wen. De acuerdo al texto ya mencionado, Wen “impactó el diseño final” de la heroína.

Pocahontas

De igual forma, la imagen de Pocahontas está inspirado en la actriz de doblaje de ascendencia nativo americana Irene Bedard, quien le prestó la voz en inglés a esta princesa.

Cenicienta

La gran inspiración para la icónica Cenicienta fue la gran Grace Kelly. Igualmente, el vestido azul que luce el personaje cuando su hada madrina la transforma está inspirado en un atuendo real.

De acuerdo a Disney Princess: Beyond the Tiara, se trata del New Look firmado por Dior que estuvo de moda durante la década de los años 40.

Blancanieves

La princesa Blancanieves es otra de las que está inspirada en varias celebridades. En su caso, se trata de Jean Harlow, Claudette Colbert, Loretta Young y Marlene Dietrich.

Aurora de La bella durmiente

Se cree que la influencia final para la creación de Aurora es Audrey Hepburn. Empero, lo que sí es cierto, es que el vestido rosa de la princesa está basado en el que usó la actriz en Roman Holiday.