“Me avergoncé”: Ingrid Cruz reveló el triste motivo que la dejó fuera de Coldplay

La actriz Ingrid Cruz compartió una sentida confesión en su cuenta de Instagram y reveló el motivo por el cual no pudo asistir al concierto de su banda favorita Coldplay, a pesar de tener las entradas para el mega evento que dio la banda inglesa en el Estadio Nacional, confesando que sintió rabia, lloró y se avergonzó por lo sucedido.

“Amo a @coldplay y la semana pasada vino a Chile y no pude ir a su concierto …No porque no tuviera entradas, si no por mis crisis de pánico. Me dolió ,rabie, me enoje ,lloré …me avergoncé. Es difícil asumir ,tanto para uno como para los demás”, escribió.

La actual intérprete de la monja Helena en la teleserie de Mega “Hijos del desierto”, señaló que actualmente, puede asistir a conciertos y eventos masivos, pero para ir a zona de cancha “aún no me da”.

“Es frustrante y me imagino que a varias personas les debe ocurrir. Y uno no quiere ni exponerse ni ser cacho (…) Se que no es un trabajo fácil ni que cualquiera puede hacerlo ,es agotador …pero cada una de las personas que se han cruzado en mi camino y me han ayudado en este proceso, las tengo en mi corazón”.

Finalmente, comentó que pudo ver imágenes del concierto gracias a su hija que le grabó gran parte del espectáculo y toda la gente que compartió imágenes en redes sociales. Pero también, mandó un último mensaje respecto a la batalla que pelea cada día.

“Termino mi reflexión solo diciendo :EMPATÍA !Nunca juzgues a los demás ,no sabes las batallas que esta luchando”.

“Es limitante”

Su mensaje recibió decenas de muestras de apoyo, entre sus colegas y amigas, pero también entre seguidoras que pasan por la misma situación.

“Cuánto empatizo contigo. Es limitante para realizar algunas cosas de manera que para otros es algo tan fácil!. A mi me cuesta también lidiar con espacios aglomerados y para comer en restaurantes, todas las cosas que pasan por mi mente al intentar hacerlo. Es muy dificil parecer anormal”, le escribieron desde la cuenta @la_paninna.