“Me habría encantado trabajar con Camiroaga”: Julia Vial asegura que la llamaron dos veces de “Buenos días a todos”

Durante este lunes, Julia Vial volvió a las pantallas de La Red luego de estar casi cuatro meses fuera del espacio, esto tras el no pago de remuneraciones a los trabajadores de la señal. La animadora, siempre se ha mantenido fiel a su canal a pesar de todo, y así lo contó en el programa de Julio César Rodríguez.

Todo comenzó cuando el animador de CHV le preguntó a la invitada: “Si te hicieran una buena propuesta económica para animar el matinal de Canal 13, ¿te irías?”.

“Hoy día siento que me falta terminar este período, volver al aire”, respondió la animadora de “Hola Chile”, y que por el momento no podría abandonar la señal porque “no estaría tranquila”.

“Siento que es como abandonar el buque, cuando todavía a mis compañeros no se les paga, como que no es el momento (...) tendrían que volver al aire, que estén bien y ahí yo podría irme sin ningún problema”. Además, confesó que firmó el contrato hasta diciembre y que le gustaría respetar el acuerdo.

“Soy de la idea de que no soy solo, no me muevo por plata ni nunca me he movido”, aclaró después e insistió en que “prefiero vivir tranquila que pasarlo mal y ganar más plata” y que “no lo haría por una cosa económica”.

“No era mi minuto”

Hasta el momento, Julia Vial lleva 17 años trabajando en diversos proyectos con La Red y durante este tiempo ha tenido varias ofertas de otros canales, entre la que destacó la de TVN.

“A mí me llamaron dos veces para el Buenos días a todos (TVN), y dije que no las dos veces”, reveló la animadora, y que “la segunda vez con (Felipe) Camiroaga”.

Sin embargo, la comunicadora sintió que “no era mi minuto de emigrar de La Red porque ya había adquirido un compromiso de palabra con el canal”.

“Me habría encantado trabajar con Camiroaga; nunca lo hice”, declaró. Por lo tanto, “eso uno podría decir que, como reto televisivo, me habría gustado; no lo hice, fin”.

“¿A Mega no te irías?”, le consultó JC.

“Sí”, contestó Vial.

“Es que más allá del canal, es como el proyecto y el equipo”, aseguró y “con los años me he vuelto cada vez más incrédula y desconfiada”, confesó.