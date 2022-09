“Métele amor al caos y verás...”: el misterioso mensaje de Gala Caldirola tras declaraciones de Pinilla por su romance

Gissella Gallardo, exesposa de Mauricio Pinilla, confirmó lo que ya muchos sabían, que Gala Caldirola es la nueva polola del exfutbolista. Y al respecto desde “Me Late”, le preguntaron al referente de la Universidad de Chile. Su respuesta generó muchas reacciones.

“Mira la verdad es que... yo hace rato que dije que mi vida personal la iba a dejar un poquito para mí, para mi tema privado”, respondió Mauricio #Pinilla, quien mantuvo una sonrisa en todo momento.

Sandoval tampoco dejó de preguntarle sobre los dichos de su ex señora Gissella Gallardo, ante lo cual Mauricio dijo que “si algo tengo que hablar yo con mi ex señora, lo hablo personalmente (...) es un tema que trato yo privadamente, pero bueno, la verdad es que no tengo mucho que comentar sobre el tema “.

Y cómo no, Luis Sandoval también le preguntó sobre su nueva polola española, Gala Caldirola: “¿Y tampoco nos puedes reconocer este romance con #Gala?”, consultó.

“No hablo de mi vida privada ahora”, respondió sin intimidarse Pinilla, para luego cerrar un ojo a la cámara y sacar la lengua.

Tras un rato de emitido este mensaje al aire, Gala publicó un críptico mensaje en su Instagram: “Métele amor al caos y verás como todo se ordena...”.