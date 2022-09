¿Mundo pararelo?: Alejandro Guillier debutó en “Mentiras Verdaderas” con banda presidencial

Han pasado cuatro meses desde la gran crisis que sufrió La Red tras no pagar el sueldo a sus trabajadores. Sin embargo, durante la jornada de este lunes, la señal retomó su programación habitual con el regreso de “Hola Chile” y el debut de Alejandro Guillier en “Mentiras Verdaderas”.

Cabe recordar que el excandidato presidencial llegó a la estación luego de la renuncia de Eduardo Fuentes al espacio y decidiera emigrar a TVN para seguir con su carrera en televisión.

En el esperado regreso de Guillier a las pantallas, el periodista recordó su pasado en la política y simuló dar un discurso presidencial donde se dirigió a los trabajadores y trabajadoras, estudiantes y chilenas y chilenos.

“El país está enfrentando un desafío inédito en su historia y tiene que terminar bien, con una nueva Constitución pero también con una nueva convivencia”, inició el animador.

Asimismo, habló sobre este nuevo desafío: “Yo les prometo que me voy a dedicar al periodismo, entonces quiero despedirme de la actividad con un simbolismo a la bandera, no crean que me creí el cuento”.

“Quiero invitarlos a mi nueva etapa. Este canal se ha caracterizado por defender el derecho de todos y todas a participar activamente en la lucha por las ideas. Hemos pasado días difíciles para los trabajadores y trabajadoras”, complementó.

Al final, Alejandro Guillier enfatizó en que el programa será “espacio privilegiado dentro de nuestra programación para que usted esté bien informado. Estamos felices de volver, hay un gran ánimo y estamos prestos a este proceso de hacer patria”.