“No me gusta ver a Tonka así”: Raquel Argandoña criticó coqueteo entre Tonka Tomicic y Betsy Camino

Hace un par de días que se estrenó el nuevo programa de Tonka Tomicic, “Tenemos que hablar de sexo”. Sin embargo, a Raquel Argandoña no le gustó mucho la interacción que tuvo con su primera invitada, por lo que decidió criticar la nueva faceta de la rostro de Canal 13.

En el programa online, la modelo compartió un coqueto acercamiento junto a la exparticipante de “El Discípulo del Chef”.

“Oye, si tu te quieres agarrar a besos con tu amiga o tu compañera en televisión, es problema tuyo. Yo no lo haría”, expresó de entrada la panelista de “Zona de Estrellas”.

Asimismo, la “Quintrala” aseguró que “a mi sinceramente, conociendo a Tonka y lo voy a decir con lo que yo pienso, a mi me choca ver a Tonka dándose besos con otra mujer. A mi me choca”.

“A lo mejor Tonka estaba cómoda, a mi todos los años que yo he trabajado con ella, me choca, punto”, enfatizó.

La madre de Kel Calderón aclaró que su problema no era ver a dos mujeres besándose, sino que era con la animadora del 13. “Yo tengo amigas lesbianas y me encanta, pero no por eso me voy a andar agarrando a besos en la boca”, argumentó.

Finalmente, y muy fiel a su estilo, aseguró que “no digo que es malo o bueno, yo no lo haría. Si tú me preguntas qué me parece, yo digo no me gusta ver a Tonka así”, sentenció.