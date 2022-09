¿Palo para Valdivia?: Daniela Aránguiz se tatuó particular frase en su mano

A través de sus redes sociales, Daniela Aránguiz reconoció ser una fanática de los tatuajes tras adquirir varios diseños en su piel. Por esta razón, esta semana se realizó un nuevo dibujo con un especial mensaje.

La actual esposa de Jorge Valdivia compartió toda la experiencia mediante su cuenta de Instagram, en donde mostró su visita al estudio Quissco Tatuajes para realizar el tatuaje en su mano.

En esta ocasión, la exchica “Mekano” decidió plasmar en su piel la palabra “siempre”, esto junto con un hilo rojo que unía su dedo anular.

“Estoy en este estudio que lo amo. Esto es una adicción. yo que decía, no me voy a hacer nunca un tatuaje, me borré uno y me he hecho como seis”, aseguró a través de las historias de la plataforma.

Minutos después, compartió el resultado y posó junto a su hermana menor, Fernanda Machuca, con quien se plasmó la misma palabra.

Finalmente, dio a conocer que se inspiró en una escena icónica de la saga de Harry Potter, en donde el personaje de Severus Snape admite que siempre ha amado a la mamá del protagonista, Lily J. Potter.