“Qué ganas de sufrir”: Kim Kardashian y 5 incómodos atuendos que ha lucido

Kim Kardashian no tiene límites cuando se trata de estilo y literalmente hará lo que sea para ser coronada como la reina fashionista de la noche.

En abril, la estrella del reality The Kardashian dijo a The Ellen DeGeneres Show: “No me importa cuán incómodo, no me importa [por] cuánto tiempo, [incluso] si tengo que usar un pañal y no ir al baño, no me importa lo que tenga que hacer”. Y es que en aquel momento fue cuestionada por llevar un conjunto de látex completo con cuello alto y tacones de aguja.

La empresaria ha sido en varias ocasiones la protagonista de los eventos de moda más importantes como la Met Gala y el Fashion Week.

Aquí te mostramos algunos de los looks más impresionantes que ha usado, dejando de lado la comodidad.

Un vestido tan ajustado que no podía caminar

Kim trying to get around in this dress, is the type of determination I need in life 🤣💀 #KimKardashian



[📸: @steph_shep]

Durante la Semana de la Moda de Milán, Kim Kardashian se luciócon el desfile de Dolce & Gabbana, firma con la que colaboró recientemente. Sin embargo, un video en que está luchando por caminar en línea recta y subir los escalones, enfundada en un vestido metálico, acaparó la atención.

Kardashian aparece saltando literalmente por las escaleras con el vestido brillante que llegaba hasta el suelo. También se ve cómo todos la ayudan a dar el paso ya que era tan ajustado que no podía mover las piernas.

“Qué ganas de sufrir”. “Dios no hagan esas tonterías porfavor”. “No que de la moda lo que te acomoda?”. “Eso pudo terminar muy mal”, expresaron internautas en redes sociales.

El traje Balenciaga negro de cuerpo completo en el Met Gala 2021

A Kim no le importó ocultar su cuerpo mientras desfilaba por la alfombra de la Met Gala 2021. Este marcó el regreso de las celebridades de forma presencial al evento, luego de haber sido pospuesto por la pandemia.

Sin embargo, las curvas de la estrella enmarcadas en un traje Balenciaga negro de cuerpo completo delatarían que se trataba de ella sin necesidad de mostrar ni una pizca de su rostro. Llevar una tela negra hasta en los ojos durante todo el evento definitivamente no parece algo muy cómodo.

El icónico vestido de Marilyn Monroe

Durante la Met Gala 2022, la estrella de televisión fue muy criticada por arruinar el icónico vestido que Marilyn Monroe usó para cantarle “Feliz cumpleaños” al presidente John F. Kennedy en 1962.

Para usarlo, Kim admitió haber perdido más de 7 kilos en sólo tres semanas y sin importar que no tuviera las proporciones de Monroe, luchó por entrar en él. Esto no sólo significó que no podía moverse libremente sino que la tela terminó estirándose más de la cuenta, desgarrando las costuras.

Por supuesto su ‘hazaña’ también la llevó a ser muy señalada por promover estándares corporales poco saludables. Según explicó: “Usaba un traje de sauna dos veces al día, corría en la cinta de correr, cortaba por completo todo el azúcar y todos los carbohidratos, y solo comía las verduras y proteínas más limpias. No me morí de hambre, pero fui muy estricta”.

El famoso “wet dress” del Met Gala de 2019

Kim Kardashian West attends The 2019 Met Gala Celebrating Camp: Notes on Fashion at Metropolitan Museum of Art on May 06, 2019 in New York City.

En 2019, la empresaria dejó a todos boquiabiertos con el famoso “wet dress” que lució en el Met Gala de aquel año. Si bien fue una de las ganadoras de la noche, un video “detrás de escena” de cómo entró en él causó incomodidad pues apenas y podía respirar de lo ajustado que estaba.

Kim admitió que tuvo que tomar clases de respiración para poder usar el corset que acompañó el modelo y así conservar su diminuta figura durante el evento.

“7 meses de fabricación y montaje en Montreal, París y Los Ángeles. Lecciones de respiración con corsé con nada menos que el Sr. Pearl. ¡Valió la pena todo!”, escribió en su cuenta de Instagram.

El traje de látex más ajustado

Kim Kardashian ha optado en varias ocasiones por trajes de látex tan ajustados que prácticamente parecen fusionarse con su cuerpo. En 2020, durante el desfile de otoño de la firma Balmain se lució con un atuendo de látex café que constaba de cuatro piezas.

“Literalmente siento que me desgarré un músculo del hombro”, dijo en un video en el que aparece junto a todo su equipo, luchando por vestirla.