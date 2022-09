Savka Pollak reconoció que por no haber sido “más ambiciosa” se quedó sin animar el Festival de Viña

Savka Pollak será la invitada de esta noche en el late “Pero con respeto”, programa donde le recordará a Julio César Rodríguez que su falta de ambición la dejó sin poder coanimar el Festival de Viña del Mar.

Según reveló el sitio web de pagina7.cl, que tuvo acceso a parte de la grabación del programa de este martes, será en la sección de la “pregunta sin respeto”, donde Julio César le recordará a la comunicadora de su frustrada opción de llegar al escenario de la Quinta Vergara.

“¿Te arrepentiste de no haber sido la animadora del Festival de Viña para quedarte en La Red?”, lanzó el conductor del late de CHV, momento donde Pollak le reconocerá que en ese momento, y dada su juventud, no dudó en seguir en el canal privado.

La “poca ambición” de Savka Pollak

“No, cuando me ofrecieron animar el Festival de Viña era muy chica. Nunca he sido una persona muy competitiva, ni muy ambiciosa, encontré que (mejor) en otro momento”, explicó la animadora, quien justificó su decisión en la comodidad que sentía en ese momento en La Red.

“Si hubiese sido más ambiciosa, lo hubiese tomado de todas maneras (...) era una tremenda vitrina y oportunidad, pero no lo vi como eso”, enfatizó Savka, quien en algún momento de su vida pensó no haber tomado una buena decisión al dejar de estudiar arquitectura para dedicarse al periodismo.

“Después que dejé la arquitectura, y me dediqué al Periodismo, yo sentía que esto no había sido buena idea porque nunca me iban a tomar en serio (...) sin embargo, he tenido buenas experiencias en la tele”, finalizó.

La entrevista completa a la comunicadora podrá verse esta noche, una vez que termine un nuevo episodio de “El discípulo del chef”, que se emitirá este martes luego de CHV Noticias.