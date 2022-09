“Falta que me pegue el ‘alcachofazo’”: José Luis Repenning cree que ya está preparado para hacer “algo distinto” en Canal 13

Con un viaje a Londres ya a cuestas, para cubrir por T13 los detalles del funeral de la reina Isabel II, José Luis Repenning reconoce que aún sigue sin dimensionar lo que fue su mediático traspaso desde Mega, señal donde se desempeñó por dos décadas como periodista y lector de noticias, hasta Canal 13.

Un sonado cambio de casa laboral que por semanas se tomó la agenda de todos los programas de espectáculos, que especulaban con su llegada al canal ubicado en Inés Matte Urrejola para realizar los más variados roles.

Una presión mediática que el periodista ha sabido soportar, pero que no lo resta de mantenerse pendiente a sus futuros desafíos en la señal de Andrónico Luksic.

Los proyectos de José Luis Repenning en Canal 13

Algo que Repenning conversó en exclusiva con Publimetro, donde expuso las sensaciones y motivaciones que lo guiaron para tomar su decisión profesional más importante.

Son varios factores los que me motivaron a tomar esta decisión, que sin duda es la más importante de mi carrera, partiendo porque Canal 13 es un canal que tiene una historia riquísima. — José Luis Repenning

“Podríamos decir que al comienzo siento un poco de ansiedad y de nervios, pero también con mucho entusiasmo. Y la llegada misma al canal fue importante, por lo que significa entrar a este canal tan histórico, sentirse poniendo un pie en la tierra, tras todo este proceso que involucra tomar la decisión de cambiarse después de tanto tiempo y aterrizar en una nueva familia”, explica el periodista, quien no da más de las ganas por sumarse definitivamente a cuanto proyecto le destinen los ejecutivos del canal.

“Estoy feliz y con muchas ganas de sumarme a lo que Canal 13 requiera para mí, y he sido extraordinariamente bien acogido por todos, desde los grandes rostros y los ejecutivos a los periodistas, productores, camarógrafos, directores, tramoyas, todo el mundo (...) hasta en el kiosco de la Rosita”, afirma.

En su horizonte no tan lejano se encuentra su anterior trabajo, de dos décadas en Mega, el cual ya asume como parte de un bonito recuerdo, muy necesario para dar el salto a uno de los canales más tradicionales del país.

“Son varios factores los que me motivaron a tomar esta decisión, que sin duda es la más importante de mi carrera, partiendo porque Canal 13 es un canal que tiene una historia riquísima. Toda mi vida vi Canal 13, crecí junto a tantos programas como ‘Sábados gigantes’, ‘Maravillozoo’ y ‘Video Loco’, no me los perdía desde cabro chico. Por eso, sumarme a un canal de la envergadura de Canal 13 es un desafío enorme. Y me motivaba llegar a Canal 13 y a los proyectos que podamos hacer, y también darle un giro a mi carrera e ir un paso más allá tras más de 20 años ejerciendo el periodismo de prensa”, reconoce.

Las expectativas de Repenning

- José Luis. ¿Qué pasa con haber sido telespectador del 13 de niño y ahora convertirte en su nuevo y más relevante rostro informativo?

- Uno mira para atrás y disfrutaba de todos estos programas maravillosos y que marcaron la vida de los hogares de Chile. Y creo que todavía no tomo la dimensión de dónde estoy y cómo llegué acá. Falta que me pegue el “alcachofazo”, es bien impresionante. Nunca me imaginé que yo podría llegar a trabajar a Canal 13. Este canal ha significado mucho para Chile en momentos muy felices, y también en momentos muy duros se transformó en un verdadero oráculo para conocer la verdad en términos informativos y de entretención para la familia, cuando todos nos juntábamos frente a la tele para ver los programas del canal. Por eso, atesoro esto en lo profundo de mi corazón.

Tanto es el entusiasmo que demuestra Repenning en su nueva casa laboral, que no se descarta de ningún proyecto del 13 donde aportar desde lo periodístico y lo lúdico.

“Mis expectativas son hacer algo distinto y algo importante, y aportar al canal, junto al esfuerzo de todos los que trabajan acá. Por eso estoy disponible para lo que me pongan. Juego de delantero, en la mitad de la cancha, en defensa o en la banca si es necesario, y desde cualquier trinchera espero colaborar para que al canal le vaya muy bien”, reconoce.

“Ese es mi desafío, ser un aporte y un granito de arena para lograr grandes cosas con el canal”, finalizó.