“La edad no perdona”, Alejandra Guzmán sufre extraña caída en concierto y termina en el hospital

Alejandra Guzmán es una de las cantantes mexicanas más famosas y exitosas que con su estilo rockero marcó un antes y después en la música.

A sus 54 años la famosa sigue cosechando éxitos y no deja de hacer lo que más le gusta y apasiona que es cantar.

Alejandra ha seguido ofreciendo conciertos, y canta y baila igual o mejor que en sus inicios, cuando era una jovencita.

Sin embargo, a veces no todo sale bien, y existen algunos percances en sus conciertos, hace unos días una fan se subió al escenario y la tocó de forma indebida, y ahora sufrió una caída.

Alejandra Guzmán se cae en pleno concierto y termina en el hospital

Mientras Alejandra Guzmán actuaba este martes en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, en el Centro Kennedy de Washington sufrió una extraña caída.

Alejandra comenzó cantando muy bien como siempre, pero cuando caminó, y trató de agacharse un poco para hacer un paso mientras cantaba, perdió el equilibrio y cayó.

Aunque trató de seguir cantando mientras estaba en el piso, no pudo, y varios de su equipo tuvieron que entrar al escenario para ayudarla a levantarse y terminó saliendo en ambulancia del lugar.

Parece que la rodilla le falló, o que los tacones la perjudicaron en este caso, pero sus fans quedaron sorprendidos y extrañados por la forma en la que se cayó.

“Oh! Wow parece que le fallo la rodilla 🙏🏽❤️”, “la edad no perdona, ya no puede hacer lo mismo de antes”, “esa caída no fue para tanto, como que exageró”, “que caída tan extraña”, “creo que ya no debería usar tacones”, y “casi que ella se sentó, no era para que saliera en ambulancia, que exageración”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta los momentos se desconoce su estado de salud y si ya salió del hospital, solo queda esperar que se pronuncie.