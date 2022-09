“Me asuste”: Karen Bejarano sufrió doloroso accidente en “El Discípulo del Chef”

Durante la noche de este martes, se estrenó un nuevo episodio de “El Discípulo del Chef”, y estuvo marcado por el accidente de Karen Bejarano mientras los equipos hacían preparaciones en base a pescados.

Todo comenzó cuando la participante se acercó al horno para revisar cómo iba el plato, y al momento de abrir la puerta, una ardiente nube salió y envolvió su rostro. La cantante atinó a cerrar la puerta inmediatamente y se quedó inmóvil unos segundos.

Posteriormente, se acercó al equipo rojo y exclamó “¡Ay!, me quemé la cara”, a lo que sus compañeros corrieron a ayudar a la exchica “Mekano” diciéndole que se echara agua y le pasaron hielo, puesto que tenía la piel colorada.

“Se me ocurrió abrir para ver qué tan doradas estaban las cebollas, el ajo”, contó después. “Abro y aparece como un vapor que me cegó y me quemó toda esta parte de la boca (...) Me asusté”, explicó y apuntó sus labios.

Finalmente, la producción tuvo que improvisar los primeros auxilios para Karen, quien terminó con una toalla mojada para bajar el calor de su rostro.