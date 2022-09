“Me encantaría estar allí”: Polimá Westcoast sueña con llevar su “Ultra solo” al escenario del Festival de Viña

El cantante urbano del momento en Chile y el extranjero, Polimá Westcoast, reveló este martes que uno de sus mayores deseos artísticos es participar del próximo Festival de Viña del Mar.

La confesión de intenciones la dio el intérprete criollo a los portales de pagina7.cl y Tiempo X, minutos antes de realizar ayer su presentación como telonero en el primero de los tres recitales que Daddy Yankee está ofreciendo esta semana en el Estadio Nacional.

El sueño de Polimá Westcoast

“Si se diera la oportunidad, me encantaría estar allí, sería un sueño. Desde muy pequeño que veo el Festival de Viña, no me pierdo nada. Vi a Daddy Yankee, vi a Don Omar”, señaló el artista urbano, quien con sus versiones single y remix de “Ultra solo” alcanzó este año la friolera de casi 160 millones de reproducciones solamente en la plataforma de streaming de Youtube.

“He visto (en el escenario de la Quinta Vergara) a muchos artistas que me han inspirado a ser lo que soy hoy”, afirmó el joven talento nacional, cuyo éxito musical ha deleitado a megaestrellas mundiales como la británica Dua Lipa, con quien incluso pudo compartir en una visita que ambos artistas realizaron a México.

Con todo, y aunque a la fecha no ha tenido contactos con la organización del Festival de Viña, Polimá Westcoast no pierde la esperanza de sumarse a la parrilla de artistas que marcarán el retorno del espectáculo viñamarino en pandemia.

“No he recibido mucha información sobre eso, pero si se diera la posibilidad, por favor, llévenme”, finalizó el cantante nacional que, entre sus éxitos, cuenta con celebradas interpretaciones de temas como “Baby Otaku”, “Kawaii” y “Sextime”.