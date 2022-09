“¿Por qué merecería morir? ¿Qué hue... hice?”: Karol Lucero contó la verdad tras múltiples funas

Karol Lucero regresó a la televisión como invitado del programa de Eduardo Fuentes, “Buenas Noches a Todos”, en donde abordó por primera vez a las reiteradas funas de las que fue víctima en el estallido social de octubre del 2019.

“Es una pregunta que me ha hecho durante los últimos tres años, sin llegar a una conclusión que me deje satisfecho. Creo que hice un video alguna vez preguntándome: ‘¿Qué tengo que ver?’. Compartía las demandas sociales, como muchas personas que nos están viendo”, partió confesando de entrada.

En la misma línea, aseguró que “en lo personal, no le he hecho daño a nadie. Para mi, ha sido súper inexplicable y me ha hecho pasar los peores momentos de mi vida”.

“En un momento, me llaman de Mega y me dicen: ‘Karol, no vengas al matinal’. Ya había ocurrido lo del estallido y habían consignas en mi contra. Afuera del canal había un: ‘Muerte a Karol’. El canal lo vio como una amenaza grave, no sólo me ponía en peligro a mi, sino que a todas las personas de la señal. Así que deciden sacarme un rato de pantalla. Esta bola de nieve comenzó a crecer”, recordó el influencer.

Karol aseguró que hasta el día de hoy se pregunta de dónde salieron aquellas amenazas y funas. “¿Por qué merecería morir? ¿Qué hue... hice? Me lo pregunté en ese momento. Nunca me imaginé que esa bola de nieve iba a enterrar lo que construí con mucho esfuerzo y dedicación”.

“Fue totalmente desproporcionado a los errores que pude haber cometido, como cualquier joven y que siempre he asumido. Merecer morir o ser tratado como un delincuente no está en mis posibilidades de entender. Cuando tú ves los comentarios dicen: ‘¿Por qué va ese degenerado, ese violador o ese funado?”, se preguntó.

Finalmente, Lucero aseguró que “me ponen al nivel de personas que han cometido delitos, que han sigo juzgados. Yo no soy Nicolás López, no soy Pradenas, no soy ninguna persona que ha sido juzgada por un tribunal. Nunca he recibido una acusación de una persona”, sentenció.