Shakira se conmueve en medio de su infierno al ser nombrada ‘Colombiana del Año’

Una emotiva y muy puntual columna que reúne gran parte de la disciplina y fortaleza que ha tenido Shakira durante su trayectoria musical fue capaz de conmover hasta a la misma cantante quien no dudó en responder y honrar el trabajo de la columnista Ana Bejarano.

A través de cada párrafo, la reconocida Abogada y maestra en Leyes de la Universidad de Harvard, fue capaz de traducir y hasta resumir con sabias y emotivas palabras lo que ha sido la vida personal y profesional de la barranquillera quien pese a estar viviendo actualmente un infierno, debido a la muy evidente infidelidad de Gerard Piqué y sus problemas legales con el fisco español, ella ha sabido salir adelante y hasta ahora ha salido airosa de todo lo que le ha tocado vivir.

Por ello, a través de cada interpretación de lo que esta también profesora de derecho procedimental y Directora Académica del Programa de Formación Judicial de la Universidad de los Andes, Bogotá se tomó la iniciativa de nombrar a la cantante como la “Colombiana del Año”, ya que ella en esencia representa a la mujer de esta tierra de la que no se ha olvidado y en la que dio los primeros pasos hacía el imparable éxito con el que ha trascendido fronteras.

Nombran a Shakira como “La Colombiana del Año”

En la columna la especialista en leyes ofrece su visión objetiva y tan real de lo que ha vivido y está experimentando Shakira quien no cesado en su intención de siempre llevar en alto el nombre de su país y por sobre todas las adversidades o infiernos que pueda estar viviendo se ha convertido en ejemplo de lucha y éxito, tal y como los colombianos están acostumbrados a hacer.

...”La barranquillera −que ya andaba en el estudio de grabación desde los trece años− es una cantautora prolífica, bailarina sublime y portentosa pensadora. Shakira es, sin duda alguna, la artista más grande de la historia de Colombia; hasta un ciego lo puede ver...”, es lo que expresa en uno de sus párrafos en los que paso a paso resume lo que han sido gran parte de sus triunfos, fracasos y hasta sus aspiraciones ante cada momento o circunstancias.

Ella lo hace de una forma natural y tan tangible que hasta la misma cantante reaccionó a ello y no dudó en además de replicar su trabajo, agradecerle y expresarle: “Gracias por tus palabras me han llegado al fondo de mi corazón @AnaBejaranoRG”. Con ello, se generaron una gran cantidad de comentarios, reacciones y demás demostraciones de cariño y apoyo que no le han faltado a la estrella mundial que ahora con este trabajo tan personal consolida su profesionalismo, sino que deja ver que además es agradecida con quienes se han dedicado a ver lo mejor de su tan ahora tormentosa vida en la que siempre ha logrado brillar.