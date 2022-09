“Una pillería”: Adriana Barrientos reflotó sus deslices amorosos y repasó con inédita confesión a Pamela Díaz

Adriana Barrientos se desató este martes en el programa “Zona de estrellas”, donde recordó sus andanzas amorosas en las cuales, si bien reconoció no haberse involucrado sentimentalmente con los maridos de otras figuras mediáticas, sí recordó que a la única famosa que engañó con su marido fue Pamela Díaz.

La confesión de “La Leona” se dio en el programa del canal Zona Latina cuando los panelistas comentaban respecto de la infidelidad de Cristián de la Fuente y los romances que se han conocido este último tiempo de Mauricio Pinilla.

De ambos, la mediática tuvo halagos por su belleza, y en el caso de Pinilla incluso se animó a recomendarle a la española Gala Caldirola, quien eventualmente se habría molestado con los videos del retirado futbolista con Natthy Chilena, que lo compartiera.

“¿Por qué Gala termina por esto? ¿Desde cuándo tan celosa, Gala? Mira, qué lesera. Si yo estuviera con Mauricio le digo que esté con todas. Si él es para compartir”, señaló la panelista, quien en ese contexto se refirió al nuevo look de Jean Philippe Cretton y ahí dejó la grande al repasar a “La Fiera”.

La confesión de Adriana Barrientos

“¡Qué suerte la Pamela (Díaz)!”, afirmó Barrientos, quien se encontró con la reacción inmediata de Raquel Argandoña (“¿también te gusta?”) y Cecilia Gutiérrez (¡déjate uno, poh, Adriana!”), quienes le recordaron el pasado amoroso a su compañera de panel.

“No me he comido a ninguno, yo no le he echado el guante a ninguno”, precisó Barrientos, quien luego lanzó la bomba contra Díaz: “A la única que sí me jodí alguna vez fue a la Pamela”.

La confesión fue complementada por Raquel, quien sin inmutarse le señaló a su colega que ese desliz lo había tenido con el exfutbolista Manuel Neira, cuando el deportista era “¡el marido!” de “La Fiera”.

Calculando el peso de sus dichos, Barrientos intentó defenderse de más cuestionamientos y aseguró que ese encuentro con Neira se dio cuando la pareja no estaba junta.

“Sí, estuve con el marido, pero fue una pillería, ya estaba separados”, se defendió.