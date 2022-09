¡60 mil pinchazos!: Gianella Marengo sorprende con tratamiento para levantar la cola

Dicen que para lucir bella hay que ver estrellas. Y así o dio a conocer la influencer Gianella Marengo, quien sorprendió en sus redes sociales con un llamativo y doloroso tratamiento estético para fortalecer su parte trasera, el cual consistió en más de 60 mil pinchazos en sus glúteos, que mostró en las historias de su Instagram.

“Es un tratamiento que se llama Morpheus que quiero compartir con ustedes porque @Drcristiansepulveda me aseguró que es un procedimiento súper seguro y con muy buenos resultados para la parte del potito y del banana roll (ese rollito que se forma debajo del cachetín)”, contó mientras el doctor colocaba unas vendas en el trasero, antes de hacer la magia.

“Levanta, contrae, tensa… aprieta y hace esto. Lifting real y sin cirugía”, señaló el especialista.

“Algunos de los beneficios que hace este tratamiento que Kim Kardashian hizo famoso”, complementó la influencer quien se está preparando en cuerpo y alma para su retorno a la televisión, junto a Eli de Caso.

“Esto es exactamente lo que queríamos provocar… que la piel reaccionara a las 63 mil y algo agujas que traspasaron mi piel. Ojo, las agujas solo traspasan la piel ‘en seco’, no llenan con vitaminas, ácido ni nada parecido, agujas que llegan al interior de la piel sin dañar la dermis”, explicó mientras lucía su trasero irritado.

“Se usa anestesia tópica”

“Vamos avanzando fuerte y seguro. No me pinches más por favor”, señaló en modo de broma por el particular tratamiento aclarando que se usa anestesia para reducir el dolor.

“Se usa anestesia tópica para reducir el dolor pero ustedes saben que yo soy sincera y sí, sienten pero no es nada terrible, en cada pinchazo entran 40 agujas”.

Finalmente, Gianella Marengo reveló que tras el particular procedimiento se puso botox en el rostro mostrando el tratamiento y sorprendiendo a sus seguidores.