A días del video de Cristián de la Fuente: Angélica Castro confesó que no cree en las “medias naranjas”

Polémica generó la aparición de un video en donde aparece el actor chileno Cristián de la Fuente besando a una mujer en un restaurante en México, la cual no es su esposa Angélica Castro. El hecho ha generado diversas reacciones en redes sociales y el propio intérprete se refirió al hecho.

De acuerdo a lo consignado por Glamorama, el actor le mandó un mensaje a su amigo Carlos Adyan, quien conduce el programa En Casa, de la cadena Telemundo.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto”, expresó.

“Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, Esa es la verdad”, afirmó.

Las palabras de Angélica Castro días antes del video

Por su parte, el medio Página 7 revisó la participación de la esposa del actor en el programa Santa Moda, conducido por Mariela Sotomayor, y en donde habló sobre su relación con De la Fuente.

En capítulo fue emitido hace dos semanas, y en donde Castro mostró el planner ‘Tu mejor versión’, el cual lanzó al mercado a finales de julio y que está inspirada en su libro del mismo título.

“¿Y qué te dice Cristián de todo esto?”, le preguntaron a la esposa del actor. “Feliz. La verdad es que él siempre me ha acompañado en todas mis locuras. Y digo locuras porque a veces salgo ‘mi amor, seis meses me voy a hacer teatro a Nueva York’. Me dice ‘dale’ y ahí parte conmigo”, respondió.

“Me apoya en todo y yo a él también. Creo en las parejas individuales y no en las medias naranjas, en lo absoluto”, afirmó.

De acuerdo al citado medio, Castro explicó en el programa que “cada ser es íntegro, y mientras más puedas proyectarte, crecer y volar, es fundamental. Así crecen los dos”.

“Esa libertad es parte del amor y es lo que a mí me apasiona en una relación”, concluyó.