El estilo de Ana de Armas es todo lo contrario al de Marilyn Monroe: 5 looks que lo prueban

‘Blonde’, la película que narra el ascenso a la fama de Marilyn Monroe, se estrenó el día de ayer en Netflix, y es innegable la gran interpretación y caracterización de su protagonista, la actriz cubano-española de 34 años, Ana de Armas.

Ana de Armas comenzó a los 14 años su carrera, cuando audicionó a la Escuela Nacional de Arte de Cuba, pese a que su vida no se compuso por lujos, ella demostró su perseverancia y ganas de salir adelante, además, de que gracias a la fortaleza que demostró pudo probar suerte en otros horizontes, lo cual, le dio la oportunidad de formar parte de una exitosa serie española llamada “El Internado”.

Posteriormente, se mudó de España y así comenzar su etapa de transición hacia el cine hollywoodense y convertirse en una Bond Girl.

Los mejores looks de Ana de Armas, fuera de “Blonde”

Un pequeño guiño a su tierra es como se podría definir su estilo, pues al crecer en un lugar donde el mar estaba a tan solo unos pasos, Ana de Armas ocupa outfits que aún se pueden sentir como si Cuba la siguiera a donde quiera que va.

La actriz ha demostrado en diversas ocasiones que posee un gusto sencillo y un estilo dulce a través de estampados florales, que en su mayoría los utiliza en vestidos.

Este look de dos piezas confirmado por prendas a cargo de Louis Vuitton y Estée Lauder para el estreno de su película The Gray Man, muestran que no es necesario un vestido ultra pomposo para lucir hermosa en una gala.

Las prendas que lució para su portada de Vogue México 2020, en un shooting en la playa, sacaron su lado más sexy con este conjunto negro.

Por último, el vestido rosa que utilizó para la premiere de “Blonde”, en el que la actriz lucía como una diosa griega, acompañado de un collar de pedrería en forma de alas de cisne de Only Natural Diamonds.