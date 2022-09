“Estoy preparada, voy a volver a intentarlo”: Rocío Marengo tratará otra vez de quedar embarazada

La prensa argentina destacó este jueves los deseos de Rocío Marengo de ser mamá soltera y de realizar un nuevo tratamiento, esta vez in vitro, para conseguir quedar nuevamente embarazada.

A meses de su frustrado intento por tener un bebé, la actual participante de “El discípulo del chef” reiteró su compromiso con la maternidad al informar que se siente “preparada” para “volver” a intentar un tratamiento de fecundación in vitro.

“Yo hice una fertilización in vitro, Compré esperma. Quise ser madre soltera. Tengo ganas de ser mamá y no estoy en pareja como para buscarlo de a dos”, afirmó la argentina, cuyas palabras fueron ampliamente difundidas en el sitio de espectáculos ciudad.com.ar, que destacó que a pesar de su ruptura sentimental de este año con el empresario Eduardo Fort, Marengo “dejó muy en claro que no estar en pareja jamás será un impedimento para cumplir su sueño de tener un hijo”.

La convicción de Rocío Marengo

En ese contexto, el medio transandino valoró las declaraciones que dio Marengo en Chilevisión, donde aseguró que a pesar de su primer intento fallido por quedar embarazada, seguirá intentando las veces que sea necesario cumplir su anhelo de ser madre. Aunque ello sea estando soltera o emparejada.

“Voy a volver a intentarlo. Hoy estoy preparada. Quiero ser mamá. Sé que me va a costar. No me esperaba encontrarme con resultados como me encontré. Pero hoy hay muchas maneras de ser mamá”, concluyó la transandina, quien estos últimos días ha compartido en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en Brasil junto a su madre.