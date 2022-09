José Antonio Neme contó la firme del alto costo que pagó por su coquetería

El periodista, José Antonio Neme, estuvo de invitado en el programa de ayer del programa “Pero con Respeto” de Julio César Rodríguez. En este espacio de conversación, tocaron diversos temas y uno de ellos fue la vida personal del animador. JC lo empezó a agarrar para el leseo sacándole en cara lo coqueto que era, y ante eso Neme se sinceró que ya no era así porque le costó caro.

“¿Sabes por qué no lo hago? No lo hago porque lo hice en una época de mi vida y en un momento tuve un alto costo porque me pillaron. Estaba yo en una relación bien, era de larga distancia, pero nos veíamos harto, él era de otro país, pero iba yo y venía. De verdad, estaba bien entusiasmado, estaba funcionando, me gustaba y estaba bien enamorado, estaba la posibilidad hasta de casarnos e irme de Chile”, entregó como contexto el animador.

“No sé por qué en estos espacios que no nos veíamos, también un “Hola, en qué estai”, esa típica personita del gimnasio a quien siempre has mirado con cara de pollo frito, y pasó lo que tenía que pasar. Pero, yo dije ‘No, no, no’, me lavé la cara con agua fría, esto estuvo mal, pasó ya, si no me acuerdo no pasó”, confesó Neme sobre su desliz.

Años después el episodio vendría a atormentarlo, “casi al año, estábamos en un viaje en otro país y yo noté que el amigo andaba raro. De repente llegamos a echar bencina y me dice ‘anda y cómprame unas papas fritas de un sabor mientras echo bencina’, entonces ya voy a comprar y no habían esas papas fritas y traje otras. Llegó y me dice ‘¡Pero sí te pedí esas papas fritas!, y ‘¿Qué te pasa? si no habían’, ‘Más encima me pusiste el gorro”, contó el periodista.

Neme negó su infidelidad durante las dos horas de camino al hotel, pero luego tuvo que admitir porque, “¡Había registro gráfico que no lo borré! Él se metió al teléfono, era alguien muy buena persona, pero todos tenemos nuestros fantasmas internos. Eso implicó que esa relación se rompiera y realmente me dolió mucho en términos personales, asumí la responsabilidad y lo pasé mal (...) Por eso dije nunca más porque por una tontera puedes perder una puerta que te abre a una linda etapa de tu vida”, concluyó.

