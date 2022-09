José Antonio Neme reveló su especial relación con Diana Bolocco: “Fuimos como amantes”

José Antonio Neme dio anoche pistas respecto del futuro laboral de Karen Doggenweiler en el matinal “Mucho Gusto” luego de entregar detalles de su relación con su excompañera en el programa de Mega, Diana Bolocco, a quien catalogó como su “amante” televisiva.

En entrevista con Julio César Rodríguez, en el late “Pero con respeto”, de CHV, fue que el periodista aseguró haber tenido una buena relación laboral con Bolocco, quien dejó el espacio para dedicarse a la realización de futuros estelares de entretención en la señal del Grupo Bethia.

“Las relaciones de matinal son complicadas. Yo te lo digo por experiencia personal”, reconoció Neme, quien ante la pregunta de Julio César, por los rumores de una eventual llegada de Doggenweiler a Mega, expuso que en el equipo del programa no se conoce mucho del tema.

“Con la Monse nosotros somos un matrimonio”, le insistió Rodríguez a Neme, como una forma de conseguir mayores datos respecto del futuro de Doggenweiler, sin embargo, lo que encontró como respuesta de parte del animador de Mega fue una confesión de su relación con las dos figuras con quienes ha trabajado en el matinal.

La relación de José Antonio Neme con Diana

“Como todos los matrimonios tienen sus luces y sus sombras. Nosotros con la Diana fuimos como amantes”, afirmó Neme.

“Siempre era felicidad. Todo era felicidad. La Diana es una mujer que yo quiero mucho y con la Diana es imposible pasar por malos momentos, es una mujer que es pura luz. Y con la Karlita, bien. Y con la Karen. No sé, poh. La Karen renunció a TVN, eso es lo que yo sé. Hasta ahí vamos”, explicó.

En ese contexto también fue concluyente en señalar que la salida de Karen de TVN no le resultó tan sorpresiva, considerando que la animadora trabajó 30 años en el canal público y que en el último tiempo “estuvo subutilizada” en dicha señal.

“Estaba de vacaciones y cuando volví me encontré con la noticia. Habría que conocer la interna, pero yo creo que la Karen estuvo subutilizada un poco, fíjate, en TVN. Y si tiene más ofertas y está en una mejor posición. Son ciclos, también”, relató.

“La verdad (salida de Karen de TVN) no me sorprendió, porque es una mujer tan llena de talento, que me sorprendía en el lugar en que estaba. Si bien hacía programas el fin de semana, en fin, pero era muy periférico para todo el talento que ella tiene y todo lo que le entregó al canal público”, cerró.