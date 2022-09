Leo Rey reveló que “una amiga mía se enamoró de mi mujer, y mi mujer de ella”

En el capítulo de “Podemos Hablar” que se transmitirá este viernes por las pantallas de Chilevisión, estarán de invitados Leo Rey, Eva Gómez, Iván Arenas, Alejandra Fosalba y Mario Velasco. Y el primero de ellos confesará lo que le ocurrió con su pareja, que se enamoró de otra mujer.

En el check in tuvo luz roja y respondió sobre su canción favorita “Eva”, que estaba basada en una historia personal. “Una amiga mía se enamoró de mi mujer, y mi mujer de ella”.

Leo Rey Leo Rey en Podemos Hablar

“Yo la invitaba a jugar play, pasábamos el tiempo y pasó...ahora me lo tomo con humor, pero antes pensaba qué hice mal. Hoy estoy tranquilo porque me gusta que haya encontrado el amor, lástima que no fue conmigo”, explicó.

Aseguró que “ella está feliz, por supuesto que fue algo que no me esperaba y no es que me haya dolido el ego o algo así, fue raro entenderlo, pero lo vi por el lado positivo y no me podía oponer al amor”.