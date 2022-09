Panelista de “Me Late” fue asaltado en concierto de Daddy Yankee: “Me pone un cuchillo en la espalda...”

Los asistentes a los conciertos de Daddy Yankee en el Estadio Nacional no lo han pasado del todo bien. Porque los ingresos al recinto deportivo ha sido caótico, más el día martes que el miércoles, pero de todas maneras, las turbas que pretenden entrar sin pagar; y además delincuentes que aprovechan la aglomeración de personas; han sido la tónica de estas dos jornadas. Tal como lo registra Francisco Halzinki, panelista de “Me Late”, quien fue víctima de un asalto.

A través de sus redes sociales, contó ya sentado dentro del estadio, que ”pasé por una experiencia más o menos mala, porque hay que hacer una fila muy grande. Más de una hora y media, casi dos horas para poder entrar al estadio”.

Pero eso no fue todo, ya que “en un momento se empezó a colar mucha gente en la fila y dentro de eso aparece alguien y se pone detrás mío y me pone un cuchillo en la espalda. Y de la nada me saca la billetera que la tenía en el pantalón”.

“Ahí me doy cuenta y le dije ‘oye, que te pasa’, ahí vi que tenía el cuchillo en la espalda y obviamente fue una situación demasiado engorrosa”, precisó.