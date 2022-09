“Soy una mujer pro vida, pero mi creencia...”: Karla Constant expresó su postura frente al aborto

Este jueves, estuvo como invitado en “Mucho Gusto” el diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, para hablar sobre sus polémicos dichos sobre el aborto. Bajo este contexto, es donde Karla Constant expresó su opinión con respecto a la irrupción del embarazo.

“Antes de que pusiéramos en carpeta el tema, encuentro que es importante no tirarle piedras a nadie y que esto sea un tema de conversación. No me interesa cambiarle la mentalidad al diputado o los que piensan así, por supuesto que llegamos a un acuerdo, pero muchos estuvieron en desacuerdo”, aclaró de entrada.

Posteriormente, la animadora del matinal profundizó en sus palabras: “Las mujeres marchan más para pedir aborto total y libre, seguro. Eso no significa que habrán más abortos, porque ya existen procedimientos clandestinos que atentan contra sus vidas”, sostuvo.

En la misma línea, aseguró que “el aborto libre se busca para resguardar la vida de las mujeres”.

Asimismo, Karla Constant confesó: “Soy una mujer pro vida, tengo hijos, creo en la vida y la familia, pero mi creencia no puede estar por encima de otros. Yo creo que es una buena ley por tres causales, pero creo que deberíamos avanzar a una ley total de aborto libre”.

“La ley tiene que protegernos a todos, y luego puedes tomar tu decisión respecto a la convicción que tengas. No puedo poner lo que yo crea por sobre lo que otros crean”, reflexionó.