¿Traición?: Afirman que animador de CHV se candidateó para reemplazar a Doggeweiler en TVN

El viernes 30 de septiembre debutaría el anunciado programa de Karen Doggeweiler en TVN “Famosos a clases”. Sin embargo, tras su sorpresiva renuncia, el proyecto quedó acéfalo y TVN se puso de cabeza a buscar nuevo animador, recibiendo ofertas incluso desde otros canales, según contaron en “Me Late”.

Según contó el periodista Sergio Rojas “este rostro que se fue a ofrecer telefónicamente fue nada menos que nuestro querido Juan Pablo Queraltó. Se habría ido a ofrecer a Televisión Nacional vía telefónica para animar este programa”, señaló, generando la sorpresa de Daniel Fuenzalida y Luis Sandoval, puesto que el rostro de CHV estarían en cuatro proyectos actualmente.

Sin embargo, habría sido descartado por los ejecutivos. Al igual que el animador de “Buen finde”, Gino Costa quien tampoco estaría dentro de las opciones, a pesar de haber expresado su disposición.

“No vende”

“Tenemos entendido que fue a pedir el programa de Karen, el estelar Famosos a clases” dijo Daniel Fuenzalida quien lo llenó de flores, pero explicó que al ser un buen periodista de “backstage” los ejecutivos “nunca lo van a ver con ojos de primer animador...es bueno para el lado B y eso juega en contra”, teorizó.

A esto, Sergio Rojas complementó que, según información recibida desde TVN, la negativa vendría desde el área comercial, por la falta de auspiciadores.

“Lo que me dijeron a mí es que no había ninguna opción (porque) Gino no vende un peso comercialmente”.

Además, señalaron que la nueva contratación del canal nacional, Eduardo Fuentes, habría rechazado el proyecto, por lo tanto la vacante siguie abierta para reemplazar a Karen Doggenweiler, quien estaría llegando al matinal “Mucho Gusto”, según información sin confirmar.

“Queridas amigas y amigos, quiero contarles, con muchas emociones, que después de una profunda reflexión, decidí dejar @tvn, mi canal de siempre”.Ahí llegué a hacer mi práctica como periodista al Departamento de Prensa hace ya 30 años. Desde entonces, pude compartir el desafío de la televisión pública con tremendos compañeros a quienes agradezco infinitamente todo el cariño que me han entregado. Siempre di lo mejor de mi con compromiso y profesionalismo”, contó la animadora en su Instagram.