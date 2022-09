Camila Recabarren dejó atrás la artesanía de EEUU y ya de regreso en Chile revela su nueva relación y repasa las críticas

Camila Recabarren está de vuelta en Chile. Dejó atrás la venta de artesanía en las calles de Estados Unidos y con su hija, volvieron a La Serena. En entrevista con revista Sarah, habló de lo humano y lo divino, sobre su experiencia en el extranjero, sus polémicas y su nuevo amor.

Confesó que está en pareja. “Es chilena, está en Miami, pero está volviendo también pronto a Chile. De hecho, en mi último mes en Los Ángeles llegó a visitarme. Fue a pasar unos días conmigo, después yo también me fui a Miami para estar juntas. Confío mucho en ella, ella en mí. Llevamos casi dos años. Nos conocimos por Instagram y hemos mantenido una relación que para mí ha sido de cambios en cuanto a lo amoroso. Estoy haciendo cambios en mis relaciones en general, quiero sentirme amada, antes yo ponía obstáculos. Igual me cuesta estar en una relación, porque amo mucho mi libertad, y debe ser difícil para ella aceptarlo, pero estamos bien”, explicó.

Le contestó a Las Indomables

Ante la consulta de qué sintió que su madre saliera al paso de los dichos de Patricia Maldonado y Catalina Pulido, aseguró que “ellos saben que yo no consumo farándula, no veo televisión, entonces a mí no me afecta. Yo estaba en Estados Unidos, y no sabia qué estaba pasando acá”.

Las Indomables dijeron, luego de que salieran sus fotografías vendiendo en la calle, que “es lamentable, no se rodeó de buena gente me da la impresión y cayó en un estado de amistades que le hicieron mucho daño”.

Ante esto la modelo indicó que “igual deberían ser más responsables, porque a mí no me hacen daño ni me perjudican, pero sí a otras personas (...) a mi mamá esa rabia podría producirle un infarto. Creo que tenemos que tratar de ser más amorosos todos, y dejar de consumir cosas que no le hacen bien a nadie”.