Esquiadora acude a OnlyFans para financiar sus próximos Juegos Olímpicos

No cabe duda de que OnlyFans se ha convertido en la plataforma del momento, debido a que tiene la capacidad de ayudar financieramente a sus usuarios.

Y es que, en el modelo de negocio del sitio, los creadores de contenido se embolsan 80 por ciento del total de las suscripciones, mientras que el resto se lo queda la aplicación.

Por esa razón, cada vez más celebridades, deportistas, exatletas, profesionistas, influencers, profesionistas y estudiantes acuden a la plataforma, para emprender y tener una mejor calidad de vida.

El último caso que se ha vuelto tendencia en las redes sociales es el de una deportista que optó por abrir su cuenta de OnlyFans, con la firme intención de financiarse los recursos que necesita para asistir a los eventos deportivos.

Elise Christie se sumó a la aplicación, para generar dinero, gracias a los suscriptores que pagan por apreciar sus videos e imágenes.

La patinadora británica, que cuenta con 10 medallas en el Viejo Continente, quien tomó la decisión de entrar al sitio de contenido para adultos, para tener los recursos para llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

De hecho, la esquiadora, de 32 años, ya estuvo presente en tres magnas invernales, aunque nunca se ha colgado un metal en estos eventos. Es más, una lesión la dejó fuera de Beijing 2022, lo que le pegó muy fuerte en lo anímico, al grado de anunciar su retiro.

Sin embargo, luego de un tiempo recapacitó y espera estar presente en la siguiente magna competencia.

“Siento que todavía podría ganar una medalla en cuatro años. Necesito averiguar cómo. He necesitado este descanso. Ver estos Juegos de Beijing ha despertado algo dentro de mí. La gente en Twitter ha dicho que es aburrido sin mí, lo cual es realmente dulce. Seguiré patinando para Gran Bretaña, pero entrenaré en otro lugar y me concentraré solo en las distancias de sprint. No será fácil. No tengo la espalda para eso en este momento”, comentó a principios de año en una entrevista a la BBC.

La idea de abrir OnlyFans explotó cuando preguntó a sus seguidores de Instagram si se suscribirían para ver una foto de patinaje en topless. La respuesta fue mayúscula y desde entonces triunfa en la plataforma para conseguir recursos de cara a los Juegos de Milán/Cortina d’Ampezzo 2026.