Horóscopo de Mhoni Vidente para octubre del 2022

Durante octubre los arcángeles serán los encargados de cuidarte, para conocer quién será tu protector, Mhoni Vidente te revela todo lo que te depara en temas laborales, amorosos y de salud. También te dice los días que tendrás más suerte, tus números mágicos, los signos más compatibles con el tuyo y los colores que te ayudarán a mantener la buena racha.

Aries

Tus números mágicos en el mes de octubre serán 07 y 13, y el color rojo será de renacimiento en tu energía. Empezarás a ver por ti en todos los sentidos, recibirás nuevas propuestas de trabajo y proyectos de negocios propios. Entiende que el amor no se acaba, solo se mueve de lugar y, si ya no te sientes tan enamorado, intenta darte un tiempo para ti. Conocerás más personas y tus signos compatibles serán Leo, Libra o Capricornio. Cuídate de problemas de nervios y espalda, relájate más y sigue con el ejercicio para estar al 100% en tu vida. Enfrentarás problemas en el trabajo y cambios de puesto, despójate de las malas energías, amistades y chismes para evitar malos ratos. Los días 03, 09 y 21 de octubre estarás lleno de energía positiva en tu vida. Será un mes de salir de viaje por cuestiones de trabajo y placer, así que prepárate.

Tauro

Entrarás en una etapa de metamorfosis, lo que te ayudará a renovar tus energías, solo que te pueden dominar los corajes y problemas hormonales, que necesitarás controlar. A los Tauro casados, tendrán una nueva etapa en cuestiones de embarazo. Intenta fomentar la cultura del ahorro para que puedas construir un patrimonio propio. Tendrás muy buenas noticias en la resolución de problemas legales. A los Tauro solteros, estarán muy cotizados y buscados por amores nuevos del signo Escorpión o Acuario, que serán muy compatibles contigo. Pagarás deudas y arreglarás asuntos de papelería. En el trabajo, habrá cambios de tus jefes y un nuevo diseño de la empresa a lo largo del mes. Tus números de la suerte serán 21 y 40, tus mejores días 06,11 y 25. El color azul te traerá todas las buenas energías, arriésgate y úsalo en tu ropa.

Géminis

Recibirás una buena noticia en tu trabajo, recuerda que siempre te va bien en otoño porque a tu signo lo dominan las buenas energías; te recomiendo salir a caminar y mantener contacto con la naturaleza para que crezca tu energía. Muchas fiestas y reuniones, pero trata de equilibrarlas con tu vida diaria para evitar problemas de salud por las desveladas. Realizarás trámites de visa o pasaporte para viajar. En el amor, tendrás algunas dudas con tu pareja, no sabrás si seguir o no, tú debes tomar decisiones y así definir tu vida amorosa; los signos más compatibles serán Aries, Sagitario o Acuario. No discutas con tus compañeros de trabajo, evita opinar y mantente al margen. Tus números de la suerte serán 16 y 53, tus mejores días 07, 13 y 26. Tu color de la suerte será el verde, intenta usarlo más en tu vida diaria.

Cáncer

Octubre será un mes para entender todo aquello que sucede en cuestiones personales, como los aprendizajes de vida para valorar más lo que tienes. Intenta comprender que todo problema siempre tiene una solución. En este décimo mes del año vendrán a ti muy buenas sorpresas en cuestión de negocios y un premio de la lotería con los números mágicos 23 y 30. Crecerás en cuestiones económicas, así que empieza a ahorrar para tu futuro. Cuídate de problemas de chismes y evita caer en provocaciones de los demás. En el amor eres muy intenso, quieres controlar todo, pero lo mejor de una pareja es la confianza y la comunicación, así que habla bien con ella y dense su espacio para alcanzar la felicidad. Tendrás juntas de trabajo para nuevas estrategias de ventas y recibirás un dinero extra a través de bonos. Los días 09 ,15 y 20 serán los mejores del mes.

Leo

Tu signo se regirá por lo divino y este mes vendrá a ti la oportunidad de un trabajo nuevo, solo sé más discreto con tus comentarios y no platiques tus éxitos, a tu signo lo persiguen mucho las envidias. Será un mes de estar distraído entre dos amores, sin saber qué hacer, solo evita dejarte llevar por tus sentimientos, no tanto por el interés económico, verás que la felicidad vendrá a ti. Cambiarás tu carro por uno más reciente y recibirás una propuesta para salir de viaje con tu pareja, únicamente intenta controlar tus celos o enojos. Tus mejores días serán 03, 16 y 22, tu color el blanco. Vendrá dinero extra con los números 08 y 22, combínalos con tu día de nacimiento. Recuerda que este mes se te darán las mejores cosas, más en la compra de una casa o departamento, solo evita presionarte con el destino.

Virgo

En el mes de octubre, cambiarás tu pensamiento y forma de ser, recuerda que este mes se te dará la oportunidad de tener más control sobre tus impulsos para lograr tus objetivos. Lograrás más objetivos en la vida y prosperarás. Recuerda que tu signo es muy bueno para la administración y las comunicaciones, así que trata de realizar estudios de idiomas. Las energías positivas estarán de tu lado y realizarás cualquier movimiento de cierre de contratos o trabajos nuevos. En el amor, dudarás de esa persona que está contigo y no sabrás si dejarlo o seguir. Necesitas estar seguro de todo lo que te rodea y si no se da, es mejor dejarse. Cáncer y Capricornio serán tus signos más compatibles, tus números de la suerte de todo el mes serán 03 y 21. Te someterás a una operación estética, seguirás con tu dieta y harás pagos de colegiaturas o deudas.

Libra

Octubre será tu mejor mes porque tu energía positiva se reinventará y te ayudará a estar de lo mejor y empezar un nuevo ciclo en tu vida. Llegará un amor de Aries o Géminis que quiere formalidad y estabilidad contigo. Este mes estará lleno de buenas oportunidades de crecimiento profesional, por eso debes de tomar las decisiones necesarias para que tu destino cambie para bien, aunque estás conforme con lo que tienes, es momento de buscar un extra en tu vida. Tendrás dos golpes de suerte, uno en los juegos de azar con los números 11 y 33, tu color será el azul. La otra buena noticia es que tendrás mucha fortuna en cuestiones amorosas y vendrá a ti la persona ideal. No hagas cosas buenas que parecen malas y más en tu relación de pareja, recuerda decir la verdad aunque duela. Tus mejores días serán 08 ,17 y 25.

Escorpión

Tus números mágicos para octubre serán 07 y 15, tendrás oportunidad de lograr lo que siempre habías anhelado: un negocio propio o un cambio de trabajo. Solo trata de no ser tan expresivo con tus cosas porque no todo mundo te quiere bien, algunos sienten envidia hacia a ti. Ya no busques a ese amor que no está a tu lado, si no fue para ti significa que no te convenía, mejor busca parejas más compatibles con tu signo, como Virgo, Capricornio o Aries. Tus días de suerte van a ser 04 ,13 y 22, tu color de la fortuna el rojo. Recuerda que estos días las energías positivas van estar de tu lado, solo trata de vestirte de colores fuertes. A veces tu signo es muy dramático y toma los problemas de forma muy personal, solo trata de relajarte y dejar que todo fluya. Es momento ideal de ponerse a dieta para que estés en forma.

Sagitario

Este mes tu búsqueda de un amor terminará, ya que tendrás una relación formal con alguien de Aries, Géminis o Leo. Tu energía se desgastará un poco por problemas que no podrás resolver, además de que se te dificultarán cuestiones de trabajo y negocio, te recomiendo no sacar ningún crédito. Recibirás dinero extra por un bono. Ya no busques a ese amor que no es para ti, a veces uno mismo se pone obstáculos para no ser feliz, por eso deja a las personas que solo te hacen daño. Tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 31, procura jugarlos en viernes o domingo que esos días van de ser de mucha suerte para ti en todo el mes. Tus mejores días de octubre serán 06 ,14 y 23 y tu color el blanco. También se resolverá un tema legal que desde hace tiempo te tenía preocupado y así tendrás mayor paz en tu vida.

Capricornio

Recuerda que este mes es de renacimiento para tu signo, esto significa que tendrás un nuevo comienzo en todo lo que realices y dejarás todo lo negativo que te hacía daño, sobre todo ese amor tóxico que solo te quería por interés. Habrá muchos cambios positivos a tu alrededor. Sales de viaje con tu pareja, recuerda que lo más importante de una relación es la convivencia y disfrutar del amor a plenitud. Los Capricornio solteros no deben negarse al amor porque necesitan la estabilidad en su vida y su mejor compatibilidad será con Leo y Aries. Te va buscar un amor del pasado, pero ten cuidado porque sus intenciones son volver a abandonarte. Tus mejores días serán el 10, 14 y 22, recuerda usar mucho el color amarillo porque te ayudará a acrecentar tu energía positiva. Tus números de la suerte son 17 y 30.

Acuario

Los próximos 30 días aprenderás mucho sobre ti mismo en todos los sentidos, recuerda que estás en una etapa en la que podrás terminar todo lo que comienzas. Debes demostrar aún más tu profesionalismo, así que ordena tus ideas y haz todo lo que tienes en mente porque se te va a dar sin complicaciones. Tus mejores días para que llegue la abundancia serán 11, 15 y 21, también te recomiendo usar más el color verde porque te ayudará a tener más fuerza en todo y sobre todo cortarte las envidias. Tus números de la suerte son 01 y 15. Los Acuario solteros conseguirán un amor de Capricornio, Virgo o Escorpión, a tu signo lo domina lo sexual, así que trata de buscar una pareja que sea igual de apasionado que tú, pero no olvides tu parte espiritual y trata siempre de comunicarte con tu ángel de la guarda.

Piscis

Durante octubre te entregarás por completo a tu vida profesional, tu signo siempre alcanza el éxito en todos los sentidos, pero también tiene que cuidarse de las envidias que estén cerca, por eso te recomiendo usar mucho perfume o algo de plata para cortar esa corriente negativa y seguir avanzando. Te vas a volver a enamorar y será de alguien del signo Aries, Virgo o Libra que te llenará de mucha felicidad, solo trata de no ser tan celoso y llevar una relación de convivencia y respeto. Te darán una gratificación económica en tu trabajo, te recomiendo que ese dinero lo ahorres para tu futuro o por si tienes algún imprevisto, por eso te recomiendo ya no pelear en tu oficina. Tus mejores días serán 08 ,16 y 23 y te llegará la felicidad con los números 04 y 18, además no olvides usar el color el blanco.